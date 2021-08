Tourisme : le vélo à assistance électrique a "gommé certains obstacles" et permis d'élargir le public sur les routes

Pour donner un autre élément de comparaison, l’asbl Chemins du rail , réalise des comptages sur le Ravel. Sans entrer dans le détail des chiffres, Jacques Botte, le président constate une augmentation très sensible du nombre de VAE sur les parcours entre 2010 et 2020. Si en 2010 il représentait plus ou moins 10%, il dépasserait les 30% aujourd’hui sur le Ravel.

Quel est l’apport de l’assistance électrique au niveau du vélo et plus particulièrement lorsqu’il s’agit de balades et de tourisme ? Inutile de rappeler que les ventes de vélos électriques ont progressé ces dernières années et notamment depuis le début de la crise sanitaire , et cela se voit partout, que ce soit en ville ou lors de promenades.

L’association précise aussi qu’elle ne pousse pas à l’acquisition d’un VAE, car le vélo classique a encore de nombreux avantages (souvent moins cher, on est complètement actif, meilleur bilan carbone) : "Le VAE, on va le conseiller aux personnes qui ne passeraient pas au vélo classique sans l’avantage de l’électrique".

Au-delà de l’aspect utilitaire, l’engouement pour le vélo est aussi visible dans la pratique sportive, les loisirs, les vacances et le VAE rend cela possible à des personnes pour qui ce n’était pas possible auparavant, constate la porte-parole du Gracq.

"L’arrivée des vélos à assistance électrique a permis d’élargir l’utilisation du vélo", constate la porte-parole du Gracq , Aurélie Willems. Cela veut dire un plus grand nombre de cyclistes, mais aussi une panoplie plus importante d’utilisations. Si certaines personnes n’étaient pas adeptes de la petite reine pour des raisons physiques ou parce que les distances à parcourir étaient importantes, "l’électrification du vélo a permis de gommer certains obstacles à la pratique du vélo". Elle rappelle aussi que grâce à l’assistance électrique on peut transporter plusieurs enfants , rouler avec des vélos cargos, etc.

Aujourd’hui, Claire et son mari n’hésitent pas à enfourcher leurs vélos pour des expéditions et sillonner la Belgique. Ne partant pas en vacances cette année : "C’est notre plaisir de prendre le vélo pour une journée d’excursion. On fait à peu près 40 km. C’est notre grand plaisir". Ce qui plaît le plus à cette Wavrienne dans la pratique du cyclotourisme, c’est le grand air, c'est de voir du paysage et de ne pas se retrouver enfermée dans une voiture : "À un certain moment quand on prend la voiture […] on regrette de ne pas être en contact avec la nature et les gens". Autre avantage, ils peuvent également accompagner leurs petits enfants qui eux utilisent des vélos classiques.

Les offres autour du vélo de tourisme se développent en Belgique, les Régions investissent dans les infrastructures et "faire du vélo devient de plus en plus sûr". Pour Aurélie Willems, tout cela rend le vélo plus attrayant.

"L'attrait du vélo de tourisme peut aussi s’expliquer par une volonté de plusieurs personnes de réaliser des vacances plus durables, plus actives et plus proches de chez nous", observe la porte-parole du Gracq, Aurélie Willems. Le confinement de l’année dernière y est aussi pour quelque chose; il a permis la redécouverte de lieux proches de chez nous. "Je pense que beaucoup de personnes n’ont plus envie de prendre l’avion pour aller à l’autre bout du monde".

Marie Secrétant est responsable du tourisme et des évènements pour l’association Pro Velo depuis six ans. Sur ce laps de temps, elle constate une augmentation du nombre de touristes à vélo et une diversification des profils des cyclistes.

S'il y a encore dix ans, il s’agissait surtout d’un voyage d’aventure, ces dernières années on voit de plus en plus de seniors. Ce public de plus de 65 ans est "spécialement friand du vélo à assistance électrique (VAE)" et fait en général une soixantaine de kilomètres par jour. Ils aiment s’arrêter pour manger, découvrir des sites touristiques. "Ils consomment beaucoup par rapport à des touristes classiques" (65 euros en moyenne par jour et par personne). "On est donc éloigné du profil du voyageur à vélo qui a budget plus serré", explique-t-elle.

Autre profil d’utilisatrices et utilisateurs de VAE, celui des familles. Ici, la configuration implique souvent de prendre plus de matériel. "On est souvent plus chargé en famille. Le VAE a aussi permis de démocratiser un peu le voyage en famille"

Les femmes à partir de la quarantaine seraient aussi plus friandes du VAE, explique Marie Secrétant. L’avantage de ce type de vélo est qu’il n’est pas toujours nécessaire d’enclencher l’assistance électrique et cela rassure. "Si jamais je n’y arrive pas, j’ai l’assistance. Mais on voit que plus les personnes font du vélo et du voyage à vélo, moins elles utilisent l’assistance. Et puis, au bout de quelques années, elles ont tendance à aller vers un vélo classique".

Et puis, il y a encore les personnes qui pensent que le deux-roues c’est du sport et imaginent que ce sera difficile. Le VAE permet de s’y mettre et de profiter en général d’une expérience positive "ça, c’est l’aspect génial du VAE".

Le vélo à assistance électrique, au même titre que pour la mobilité en général, a permis d’élargir le public du vélo tourisme.

Jacques Botte, président de l’asbl Chemins du rail constate lui aussi l’arrivée de nouveaux profils de cyclistes sur le Ravel. Avec tout d’abord une augmentation des personnes plus âgées entre 60 et 80 ans et cela notamment grâce au VAE. Le nombre de familles est également en hausse, mais là, ce serait plutôt en raison de la sécurisation du Ravel.

Aurélie Willems, du Gracq précise, encore que certaines personnes réalisent maintenant des balades avec des cyclistes avec qui elles n’auraient pas roulé auparavant. On peut donc observer une mixité, avec des vélos de course, par exemple, accompagnés de VAE.