Tourisme en Belgique : en 2019, plus de 42 millions de nuitées ont été réservées, la Flandre en tête

L’an dernier, 42.512.847 nuitées ont été enregistrées en Belgique soit 3% de plus qu’en 2018, indique ce jeudi Statbel, l’office belge statistique.

La majeure partie des nuitées ont été enregistrées en Flandre (26,3 millions), suivie de la Wallonie (8,7 millions) et Bruxelles (7,4 millions). En Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de nuitées progresse de 6%. En 2019, la Région flamande a connu une hausse de 1% par rapport à 2018.

Avec 12,1 millions de nuitées, la Flandre occidentale avec sa côte et Bruges est la championne des réservations.

Les Néerlandais raffolent de la Belgique

La moitié des nuitées en Belgique ont été réservées dans un hôtel (49%). Viennent ensuite les logements de vacances (16%), les parcs de vacances (13%) et les auberges de jeunesse (10%). Ces proportions n’ont pratiquement pas changé par rapport à 2018. La moitié des nuitées ont été réservées par des Belges. Parmi les visiteurs étrangers de l’Union européenne (39% du total), on retrouve une proportion de 13% de Néerlandais, de 7% de Français, de 4% de Britanniques et de 2% d’Espagnols. Hors UE, ce sont les Américains qui arrivent les premiers (2,3%).