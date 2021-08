Tourisme de masse à Etretat, accentué par la série Lupin : quand les habitants en ont marre

Cosmo Danchin a grandi à Etretat. Elle y est aussi la présidente d’une association "Zéro Mégot Etretat". Sa ville, elle y tient. Et face à l’affluence touristique de ces derniers mois, avec toutes ses conséquences négatives, la jeune femme a réagi. Elle a écrit une pétition : " Etretat : les habitants seuls et démunis face au tourisme de masse ". Selon cette pétition, "les habitants sont fatigués, démunis, oubliés et en danger". Nous la rencontrons sur la promenade d’Etretat pour qu’elle nous explique la situation : "La ville est très petite, elle ne fait que 4 kilomètres carrés. Et elle accueille chaque année 1,5 million de touristes. Elle ne peut pas gérer ce flux touristique."

C’est un mercredi, après le 15 août. Ça sent la fin de la saison estivale, et le temps est gris. Pourtant à Etretat, les touristes sont nombreux à être venus voir les majestueuses falaises. Venus aussi se balader sur cette promenade où se déroule la dernière scène de la première saison de la série "Lupin" diffusée sur Netflix. Ces dernières années, Etretat attirait déjà les touristes. La série a accentué ce phénomène. Au point que les habitants de la petite cité balnéaire n’en peuvent plus, et ils l’ont fait savoir.

1,5 million de touristes par an, ça veut dire, en moyenne, 4100 touristes par jour, quelle que soit la saison ! Et pour les 1400 habitants de la petite station balnéaire et les 5000 habitants résidents partiels, ça devient insupportable : "Il n’est désormais possible pour eux de profiter de leur ville que lorsqu’il fait moche, en semaine", écrit Cosmo Danchin dans la pétition : "Le reste du temps, un flux de touristes, de motards, de camping-cars et de voitures incessant remplit les minuscules rues et la petite bourgade qui devient un parc d’attractions sans aucune règle, aucune sécurité". On pourrait croire que cet afflux de touristes réjouit les commerçants d’Etretat. Eh bien, ce n’est pas vraiment le cas.

Michel Robin a quitté Paris et s’est installé à Etretat il y a 8 ans. Il y a ouvert deux magasins et n’est pas content : "Il est faux de croire qu’avec 1,5 million de touristes, les commerçants se gavent. En réalité, on en fait les frais car nous perdons notre clientèle fidèle qui ne vient plus faire ses courses ici car il y a trop d’embouteillages, trop de monde". Alors, quand on lui demande s’il regrette son choix, sa réponse fuse : "Est-ce la vie professionnelle dont j’avais rêvé ? Non. Ça tourne mal. Je n’ai qu’une hâte : être le 1er septembre pour revoir mes clients fidèles".

Et c’est vrai que les embouteillages sont quasi permanents. Pour se garer, il faut de la patience. Pourtant, les parkings ne manquent pas, mais ils sont saturés. Alors, des voitures se garent n’importe comment, mettant en péril les piétons. Le maire d’Etretat, André Baillard, est conscient du problème : "On veut passer à l’étape suivante c’est-à-dire interdire le centre-ville aux véhicules, voitures, bus, motos, motor-homes, etc. Tout ce qui arrive de l’extérieur".

Vu la situation, pas étonnant que des habitants souhaitent quitter la petite ville et s’installer ailleurs, ce qui pose problème. "Il n’y a presque pas de naissances ici. L’école se bat pour rester ouverte. Le pharmacien a dû se battre aussi. Il a été très difficile de trouver un nouveau médecin quand le précédent est parti à la retraite. La situation démographique est très instable", nous explique Cosmo Danchin.