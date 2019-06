Tour de France - Un Waterbus renforcé pour le week-end du départ du Tour de France à Bruxelles

Le Waterbus, sorte de navette fluviale, sera renforcé le week-end du départ du Tour de France à Bruxelles, les 6 et 7 juillet prochains, annonce vendredi Brussels by Water, association en charge de l'utilisation touristique, récréative et éducative des voies d'eau navigables en Région bruxelloise. Pour l'occasion, le bateau naviguera jusqu'à 20h00 entre Vilvorde et le centre de Bruxelles.

Le Waterbus navigue de début mai à fin octobre quelques jours par semaine. Son service est déjà renforcé pendant l'été, étant donné qu'il navigue du 1er juillet au 15 août tous les jours, week-ends compris, de 9h00 à 18h00. Les horaires ont encore été prolongés exceptionnellement pour le week-end du départ de l'événement cycliste alors qu'il sera ardu de circuler dans la capitale.

Le Waterbus relie Vilvorde au centre de Bruxelles, avec des haltes possibles à Vilvorde, Neder-over-Heembeek, Schaerbeek, Laeken, Molenbeek et Bruxelles.

Bruxelles sera submergée d'activités en prévision du départ du Tour de France du 4 au 7 juillet. La capitale risque d'être difficile à rejoindre.



Belga