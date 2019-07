Tour de France: un cinquième des chambres d'hôtel de Bruxelles encore libres

Un cinquième des chambres d'hôtel à Bruxelles sont encore libres samedi, jour du grand départ du Tour de France à Bruxelles, selon des chiffres communiqués à par la Brussels Hotel Association (BHA). Celle-ci espère qu'ils afficheront tout de même complets.

Le taux d'occupation était estimé il y a une semaine à environ 80% et n'a pas bougé depuis. Un cinquième des chambres sont donc encore disponibles pour les touristes et amateurs du Tour de France.

"A deux jours de la première étape, nous avons bon espoir que le week-end affiche complet. Il est encore possible de réserver des chambres. Les hôtels sont de plus facilement accessibles en transports en commun, qui seront gratuits et bien situés", souligne Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de la BHA.

Les organisateurs du grand départ attendent près d'un million de spectateurs entre jeudi et dimanche. La Ville de Bruxelles estime quant à elle que l'événement génèrera entre 20 et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les commerces et le secteur horeca.