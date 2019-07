Tour de France : les plus belles images du grand départ à Binche

​​​​​​Ce lundi, les coureurs du Tour de France prendront le départ d’une commune belge, pour la dernière fois. Il s’agit de la ville de Binche. Après une dizaine de kilomètres, ils quitteront définitivement notre pays afin de rejoindre la France.

Retrouvez ici les plus belles vues de la ville de Binche et du coup d’envoi de la 3e étape de la Grande boucle. Du ciel ou via les caméras embarquées dans le peloton, suivez en les premiers kilomètres du parcours à travers les communes hennuyères.

Le départ fictif a été donné rue des Récollets, en plein cœur de Binche, par Eddy Merckx en personne.