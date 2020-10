Toujours sans réponses, la société ZenTech fait entendre qu’elle attend les 6,5 millions d'euros auquel le tribunal de première instance a condamné l’Etat belge

Le 16 avril, sur base de la validation scientifique du test démontrant sa qualité, l’Etat belge prenait l’initiative de passer commande de 3.650.000 tests sérologiques de détection rapide des anticorps IgM et IgG anti-COVID19. Tout avait bien débuté dès le mois de mars.

Quatre mois plus tard, exaspérée par le silence et la carence fautive de l’Etat dans l’exécution de ses obligations contractuelles, la société liégeoise ZenTech a introduit le 4 août une action en référé devant le Tribunal de Première Instance de Liège afin de préserver économiquement et légalement ses droits et intérêts.

Le 8 septembre, le président du tribunal de première instance de Liège rendait son ordonnance dans le litige qui oppose la société Zentech à l’Etat Belge : il oblige la ministre de la Santé publique à respecter le contrat, par lequel elle a passé commande de plus de trois millions et demi de tests de dépistages sérologiques rapides du coronavirus. Soit, verser 6,5 millions d’euros à la société ZenTech en contrepartie des frais engagés par la société après confirmation de la commande des tests de dépistage sérologiques.

Une transaction proposée via une convention amiable par les ministres De Block et De Backer fut immédiatement signée par la société liégeoise. Cependant, contrairement aux déclarations du ministre De Backer à la Chambre et dans les médias dans la semaine qui a suivi, cette convention à l’amiable n’a cependant été ni signée ni mise en œuvre par l’Etat belge malgré l’accord de l’Inspection des Finances et du ministre fédéral du Budget.

Dès la formation de la nouvelle équipe gouvernementale fédérale, un courrier fut donc envoyé par la société liégeoise au nouveau ministre de la Santé afin que ce dossier soit rapidement pris en compte et traité.

Cependant à date du 21 octobre, la convention de règlement amiable n’a été ni signée ni mise en œuvre par l’Etat belge. Et le courrier adressé au nouveau ministre de la Santé Vandenbroucke est resté lettre morte.

Suite à ces 'non-réponses' ZenTech entend bien faire signifier l’ordonnance rendue le 8 septembre dernier. La société reste convaincue du "bon sens" et "reste ouverte sur une solution positive entraînant l’exécution de la transaction amiable, rédigée et proposée par l’Etat belge".

L’entreprise liégeoise reste déterminée à faire valoir ses droits (une astreinte de 10.000 euros par jour) au cas où le remboursement tarderait.