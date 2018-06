Il y a toujours plus de réserves naturelles en Wallonie

Ce n’est pas anodin à l’heure où l’urbanisation grignote des terres: sous la houlette du ministre régional de la nature, René Collin (cdH), le gouvernement wallon s’apprête à approuver la création de 9 nouvelles réserves naturelles et l’extension de 3 autres zones déjà existantes, d’une superficie totale de 110 hectares.

Ces réserves domaniales (appartenant ou gérées par le DNF, le Département de la nature et des forêts du Service public de Wallonie) ou agréées (gérées par des tiers reconnus) sont en quelque sorte des "sanctuaires" dans lesquels la faune et la flore spécifiques sont protégées.

"Une réserve naturelle, c’est le degré le plus élevé de protection en Wallonie, des joyaux de nature, d’un grand intérêt biologique. Ce sont des réservoirs de biodiversité à partir desquels les espèces peuvent se redéployer, rappelle Catherine Hallet, responsable de la Division nature du DNF. Si on compare avec des régions ou pays qui ont une densité de population semblable, on est plutôt des bons élèves".

"C’est toujours une bonne nouvelle de voir davantage de réserves naturelles, où la biodiversité est prioritaire, ajoute Joëlle Huysecom, du département conservation de l’association environnementaliste Natagora. Et c’est urgent dans un petit pays très peuplé, où le béton gagne sans cesse du terrain. Les zones disponibles pour la vie sauvage disparaissent. Or, si l’homme veut continuer à cohabiter avec les espèces vulnérables, il est indispensable de leur réserver des espaces où survivre sur le long terme".

Il y a désormais environ 13000 hectares de réserves naturelles en Wallonie, dont près de 2000 qui ont acquis ce statut au cours des 5 dernières années.

@RudyHermans

Nouvelles réserves :

Les ruisseaux de Marvie et de Lutrebois à Bastogne

Le ruisseau de Cens à Bertogne et Tenneville

La montagne de Deister à La Roche-en-Ardenne

La vallée de l’Ourthe à La Roche-en-Ardenne et Rendeux

Les anciennes carrières du Nespériat et de la Frégène à Thuin

Compogne à Bertogne et Bastogne

Chayneux à Durbuy

Werelsbach à Saint-Vith

Coteau du Mont à Theux

Réserves étendues :

La vallée de l’Olef à Bullange

Le Thier des Carrières et la Fosse Roulette à Vielsalm

Ru des Fagnes à Waimes et Malmedy