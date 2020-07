Tongres : découverte d'une tablette en plomb destinée à envoûter un officier romain

En 2016, des archéologues ont découvert à Tongres, dans le Limbourg, une tablette en plomb munie d'inscriptions datant de la fin du premier siècle après J.-C. Cette tablette mesure 12 cm de haut sur 14 cm de large. Des dessins, des signes et des textes sont gravés sur la surface de la tablette. Il y a des inscriptions en grec et en latin, mais la signification exacte de certains termes reste obscure pour les scientifiques qui ont étudié la tablette. Ces derniers sont cependant persuadés qu'il s'agit d'un objet utilisé à des fins de magie négative. Le plomb utilisé a été extrait dans l'est de la Belgique ou dans l'Eifel.