Tomorrowland : la carte de visite internationale de Bruxelles

Ce vendredi, s’ouvre la 15e édition de Tomorrowland. Durant deux semaines, plus de 400.000 personnes sont attendues à Boom pour fêter la musique électronique. Depuis lundi, des milliers de festivaliers du monde entier arrivent en Belgique et visitent Bruxelles. Le festival est même devenu l’événement qui rassemble le plus d’étrangers dans la capitale belge, le plus touristique de l’année. Dans un établissement Horeca du Mont-des-Arts, ce lundi, de nombreuses nationalités sont réunies pour un verre sur fond musical. Ils sont plus ou moins 135 venant des quatre coins de la planète. "Nous venons de Californie et nous sommes en lune de miel", précise un couple. "On a fait un long vol depuis la Malaysie", confient deux copines. Ces festivaliers ont opté pour le travel pack Tomorrowland et durant 4 jours, ils vont visiter différentes villes du pays mais toujours au départ de Bruxelles.

Première découverte pour eux : le centre de la capitale. Par groupe de 35, ils partent à la découverte des lieux. Ils sont emmenés par un guide/acteur qui maîtrise l’histoire de la ville. "J’adore l’architecture. Cette Grand-Place est juste magnifique. Que dire des gaufres…", s’exclame un américain. Pour la plupart d’entre eux, prendre cette option "travel pack" était un moyen sûr d’obtenir le précieux ticket pour le festival. S’ils restent discrets sur ce que ça leur coûte, ils ont tout de même déboursé plusieurs milliers d’euros par personne pour ce pack.

Un jour à Bruxelles : 3 à 400 euros Pour Bruxelles, les retombées économiques et touristiques sont énormes. L’office du tourisme de la capitale considère que 60.000 nuitées sur ce mois de juillet sont réservées par des festivaliers de Tomorrowland. "L’impact est incroyable. Grâce à Tomorrowland, nous recevons une clientèle internationale avec des plus hauts revenus. On estime qu’ils dépensent, hôtel compris, entre 3 et 400 euros par personne et par jour. C’est similaire à une clientèle business", nous explique Patrick Bontinck, le président-directeur général de visit.brussels.

Au total, les hôteliers bruxellois mettraient entre 4 et 5000 chambres par jour à disposition des festivaliers. A l’hôtel Plaza, on trouve carrément une réception Global Journey – Tomorrowland et surtout l’établissement est décoré aux couleurs de l’événement. Livre géant, mappemonde, fleurs, rien n’est laissé au hasard. "Il y a 5 ans, à la mi-juillet, 40% de l’hôtel était occupé mais depuis le partenariat avec le festival, on affiche complet durant plus de 2 semaines", confie Laurent De Kerf, le directeur général de l’hôtel. Ici, on adapte même les horaires du petit-déjeuner et du nettoyage pour le confort des visiteurs. Bien plus qu’un festival, Tomorrowland est aujourd’hui une carte de visite pour la Belgique au niveau international. Vu l’engouement des visiteurs que nous avons rencontré, ce n’est pas près de s’arrêter.