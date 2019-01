Tomorrowland: 17 trafiquants de drogues condamnés par le tribunal d'Anvers

Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné mercredi un total de 17 personnes dans des affaires relatives à du trafic de drogues dans le cadre du festival de Tomorrowland. Parmi les personnes condamnées, la plupart sont de nationalité étrangère.

Après deux décès et une succession d'arrestations dans le festival organisé à Boom en Flandre, le tribunal d'Anvers rendu son verdict. 17 personnes ont finalement été condamnées et parmi eux se trouvaient une majorité d'étrangers : quatre Britanniques, trois Italiens, deux Néerlandais, deux Australiens, deux Israéliens et un Brésilien. Le plupart d'entre eux ont fait défaut à leur procès, ou étaient représentés par un avocat sans eux-mêmes être présents.

Les trois Belges également condamnés comprenaient un militaire, Tom V., sur lequel on avait découvert un sac contenant 113 tablettes d'ecstasy, 9 grammes de cristaux de MDMA, 13 grammes de kétamine et 6 grammes de cocaïne. Celui-ci s'en sort avec une peine de travail, ayant su convaincre le tribunal que le sac de drogues était destiné à un usage exclusif au sein de son groupe d'amis, et non à la vente à d'autres festivaliers.

Un autre Belge, Anthony L., a été condamné également à une peine de travail pour du trafic de MDMA et de cocaïne. Nils F. a quant à lui été condamné à deux ans de prison.

Les trois Italiens prévenus ont eux écopé chacun d'un an de détention, avec sursis pour certains. Ils avaient été surpris en train de vendre des pilules et de la poudre qui ressemblaient à de la drogue mais n'en étaient pas.

