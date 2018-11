Tommy Leclercq (gouverneur du Hainaut): la nuit prochaine, la police sera plus offensive

Pour le gouverneur de la province de Hainaut, plus question de gilets jaunes ici. Mais des gens qui se donnent rendez-vous à Feluy sur les réseaux sociaux pour un déchaînement de violence gratuite, assure le gouverneur de la province Tommy Leclercq.

On est dans la version 2.0 de la rave party

"Les personnes qui étaient là cette nuit, à mon avis, ont très peu de commentaires par rapport au prix de l’essence. Je crois qu’on n’est vraiment pas dans cet état d’esprit là, mais plutôt dans l’état d’esprit où on casse, on lance des projectiles, on met le feu... avec une espèce d’esprits échauffés de fin de match. Ça fait penser aux années 90, début des années 2000, et aux ‘rave parties’. La mobilisation se faisait par mails et les premiers SMS. On est dans la version 2.0 de la rave party, mais sur le plan de la criminalité. On n’est plus non plus dans l’infiltration des gilets jaunes, parce que les premières nuits, les gens s’immisçaient, s’infiltraient pour pouvoir, en mettant un gilet jaune, en arriver à casser ou à mettre le feu. Non, ce n’est plus ça. C’est ici, maintenant, de l’extrémisme, de la violence. On ne sait pas trop pourquoi, sans mobile apparent, mais ça fait penser à des gens qui se divertissent au mépris total des règles de vie et d’un cadre normé."

En terminer en une heure

Le gouverneur Tommy Leclercq promet que cette nuit, s’il y a de nouvelles violences — et c’est à craindre — les forces de l’ordre se montreront plus offensives. L’objectif, dit-il, sera d’en terminer en une heure.