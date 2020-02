Toitures endommagées, arbres abattus... suivez la tempête Dennis en Belgique

Rien de grave à Charleroi non plus pour l'instant. Une petite dizaine d'interventions nous ont été signalées.

Brabant Wallon

Les pompiers brabançons ont déjà enregistré plus d'une centaine d'appels, dimanche matin, depuis l'arrivée de la tempête Dennis, a-t-on appris auprès de la centrale nivelloise de la zone de secours, surtout à Wavre. Des arbres ou branchages encombrant les voiries ainsi que des tuiles et objets divers envolés constituent les principales interventions.

Les pompiers de l'ensemble du Brabant wallon sont mobilisés depuis dimanche vers 8 heures en raison de fortes rafales qui soufflent sur la province. "Nous avons déjà été sollicités pour effectuer entre 100 et 200 missions", précisait peu avant 11 heures un dispatcheur de la zone brabançonne.

Dans l'est brabançon et à Nivelles, le nombre de demandes est plus réduit. "Les postes de Tubize et Braine-l'Alleud sont pour l'instant moins sollicités", conclut-on à la centrale de la zone de secours.

Daniel Jonas, responsable des centrales 112 et 1722 du Brabant Wallon et du Hainaut, nous explique qu'une équipe renforcée a été mise en place pour prendre les appels éventuels : 18 personnes au total sont à leur poste.