Toitures endommagées, arbres abattus... Région par région, les dégâts causés par la tempête Dennis en Belgique

Des vents moyens de neuf Beaufort ont été mesurés, dimanche matin, au-dessus de la mer du Nord, au large des côtes belges. La tempête Dennis frappe donc à présent la Belgique, indique le météorologue David Dehenauw de l'Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM). Il faut que les vents atteignent 9 sur l'échelle de Beaufort (de 75 à 88 km/h) pour que l'on puisse parler officiellement de tempête. ►►► À lire aussi : Alerte rouge au Pays de Galles, où la météo présente un "danger de mort" Suivez ci-dessous l'évolution de la situation région par région.

Choisissez votre région Hainaut Brabant Wallon Namur Liège Luxembourg Bruxelles Flandre

Hainaut La zone de secours de Mons nous signale une situation relativement calme. Les arbres susceptibles de tomber étaient déjà à terre suite au passage de la tempête Ciara dimanche dernier. A Charleroi on dénombre 90 interventions sur la journée. L'événement le plus notable est un arbre qui est tombé sur la route de la Basse-Sambre. L'arbre est déjà dégagé. Quelque 200 interventions en Wallonie picarde Les services de secours de Wallonie picarde ont opéré dimanche, depuis 11h00, de nombreuses interventions après le passage de la tempête Dennis. On ne déplore aucun blessé en Hainaut occidental. A 18h30, le dispatching de la zone de secours de Wapi avait enregistré un peu plus de 200 sorties. "Les interventions concernent essentiellement des câbles électriques couchés au sol et des arbres entravant les voiries. Toutes les villes et communes de Wapi ont été touchées de la même manière. Les équipes sont toujours sur le terrain", indique-t-on au central téléphonique des pompiers. Peu avant 19h00, les vents tempétueux et les rafales ont fortement diminué d'intensité laissant place à de légères pluies. Le gros de la tempête semble à présent passé en Wallonie picarde.

13 images La N56 au niveau de Pairi Daiza. © Guillaume Woelfle La N56 au niveau de Pairi Daiza. © Guillaume Woelfle La N56 au niveau de Pairi Daiza. © Guillaume Woelfle La N56 au niveau de Pairi Daiza. © Guillaume Woelfle © RTBF © RTBF © RTBF © RTBF © RTBF

Ath / Pompiers sur le pont et braderie annulée - 16/02/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Brabant Wallon Les pompiers brabançons ont déjà enregistré plus d'une centaine d'appels, dimanche matin, depuis l'arrivée de la tempête Dennis, a-t-on appris auprès de la centrale nivelloise de la zone de secours, surtout à Wavre. Des arbres ou branchages encombrant les voiries ainsi que des tuiles et objets divers envolés constituent les principales interventions. Les pompiers de l'ensemble du Brabant wallon sont mobilisés depuis dimanche vers 8 heures en raison de fortes rafales qui soufflent sur la province. "Nous avons déjà été sollicités pour effectuer entre 100 et 200 missions", précisait peu avant 11 heures un dispatcheur de la zone brabançonne. Dans l'est brabançon et à Nivelles, le nombre de demandes est plus réduit. "Les postes de Tubize et Braine-l'Alleud sont pour l'instant moins sollicités", conclut-on à la centrale de la zone de secours. Daniel Jonas, responsable des centrales 112 et 1722 du Brabant Wallon et du Hainaut, nous explique qu'une équipe renforcée a été mise en place pour prendre les appels éventuels : 18 personnes au total sont à leur poste.

Brabant wallon / Pas épargné par la tempête - 16/02/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Namur Une cinquantaine d'interventions dans la région namuroise, principalement à Namur, Andenne et Gembloux. Il s'agit surtout de toitures endommagées. Un accident est survenu sur la chaussée de la N4 à Natoye (Ohey). Un arbre est tombé sur une voiture. La circulation était compliquée en attendant l'arrivée de la police sur les lieux. Les pompiers de la zone Dinaphi sont intervenus à une soixantaine de reprises depuis dimanche matin, après le passage de la tempête Dennis, a indiqué Marc Léonard, le directeur opérationnel de la zone Dinaphi. Les interventions sont identiques à celles menées le week-end dernier lors de la tempête Ciara. "Cela se passe essentiellement sur Ciney, Dinant et Philippeville. Les choses se sont un peu accélérées mais ce sont des petites interventions pour des tuiles, des branches ou des câbles", poursuit Marc Léonard. "Il arrive également que nous soyons appelés pour des interventions qui dataient de la semaine dernière." Un second arbre s'effondre sur le halage du bord de Sambre à Namur Un nouvel arbre s'est effondré dimanche vers 17h30 sur le halage du bord de Sambre, à Namur. La chute a eu lieu à proximité du centre sportif Tabora, à quelques dizaines de mètres à peine de l'endroit où un autre arbre avait été emporté par la tempête Ciara dimanche dernier. Personne n'a été blessé. Situé sur le trottoir de l'avenue de Tabora, le nouvel arbre victime des intempéries a lui aussi fait une chute de plusieurs mètres, pour terminer sa course sur le halage et en partie dans la Sambre. Il a également emporté une barrière de sécurité sur son passage. La police est rapidement venue sécuriser le périmètre et les pompiers étaient en passe d'intervenir pour dégager le passage.

13 images Des câbles électriques ont été arrachés dans la commune d'Annevoie-Rouillon © RTBF

Dans la commune d'Annevoie-Rouillon, des câbles électriques ont té arrachés. Les pompiers et des techniciens d'Ores se sont rendus sur place.

Tempête Dennis: intervention d'Ores à Annevoie-Rouillon - 16/02/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Des câbles arrachés à Arbre - 16/02/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Liège La situation était assez calme. Le marché de la Batte s'est déroulé sans encombre et l'aérodrome de Spa a fonctionné normalement. Les pompiers de la province de Liège nous ont confirmé avoir reçu quatre fois moins d'appels que la semaine dernière, lors du passage de la tempête Ciara. "Nous n'avons que des faits mineurs, rien d'exceptionnel à signaler." Les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, ont été sollicités plus de 80 fois ce dimanche après le passage de la tempête Dennis, a fait savoir la zone de secours. Depuis 6h30 dimanche matin, les pompiers ont reçu 84 demandes d'interventions. Elles concernaient principalement des arbres qui entravent la voie publique, ainsi que des toitures envolées.

Geer / Un parcours de jogging modifié - 16/02/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Luxembourg En province du Luxembourg, les pompiers sont intervenus à une quinzaine de reprises depuis la nuit de samedi à dimanche en raison de chutes d'arbres et de branches liées aux vents violents. La zone de secours était toujours à pied d'oeuvre dimanche matin. Une route a dû être fermée à la circulation entre Hotton et Érezée. Dimanche matin, la zone de secours rapportait une quinzaine d'intervention depuis 3h20 du matin, essentiellement dans le centre-nord de la province. Les intempéries ont notamment entraîné la fermeture de la N807 entre Hotton et Soy. "Les chutes d'arbres à répétition ont mis les pompiers en danger", soulignait dimanche matin Jacques Chaplier, bourgmestre de Hotton. "Le travail de dégagement a du être interrompu. La nationale restera fermée à la circulation jusque lundi." Des déviations sont mises en place, soit via Ny, soit via Menil, Hampteau et Werpin.

Bruxelles Les pompiers de Bruxelles ont mis en place un dispositif spécial et les parcs ont été fermés. Les hommes du feu sont intervenus pour dégager 16 arbres déracinés depuis minuit, a indiqué leur porte-parole Walter Derieuw dimanche après-midi. 85 autres interventions concernaient des objets qui s'étaient envolés ou détachés en raison de la tempête Dennis. Quinze de ces interventions étaient toujours en cours vers 17h15 et 19 étaient toujours en attente. Personne n'a été blessé. Plusieurs installations de Bright Brussels, Festival of Light ne pourront être présentées dimanche soir dans la capitale en raison des conditions météorologiques et afin de garantir la sécurité des visiteurs, a indiqué visit.brussels, l'organisatrice de l'événement. Il s'agit de "UV Dimension" situé sur la place du Musée et de "Trapped" installé place Sainte-Catherine. Ce dernier avait déjà dû être interrompu samedi soir en raison des vents forts. Par ailleurs, l'œuvre "Ooga land" a été déplacée samedi après-midi du parc de la Porte de Hal vers le Mont des Arts. Pour les dernières mises à jour concernant les installations opérationnelles, visit.brussels invite les visiteurs à consulter la page Facebook de l'événement. "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour offrir aux visiteurs le meilleur spectacle qui soit vu les conditions météorologiques et les remercions d'avance pour leur compréhension", ont tenu à souligner les organisateurs du festival de lumière. L'événement est gratuit et ouvert à tous de 19h00 à 23h00. Une vingtaine d'installations lumineuses décorent la Porte de Hal, les Marolles, le Sablon et le quartier royal. Peu d'impact sur le trafic aérien à Brussels Airport La tempête n'a que peu d'impact sur le trafic aérien à Brussels Airport, a indiqué sa porte-parole Ihsane Chioua Lekhli. "Des retards limités sont possibles, mais nous faisons tout notre possible pour tenir les passagers informés", a-t-elle ajouté. Deux vols de British Airways ont dû être supprimés dimanche, ceux-ci étant interdits de retourner au Royaume-Uni en raison de la tempête. Brussels Airport conseille aux voyageurs, qui ont un vol prévu dimanche, de consulter le site internet ou l'application de l'aéroport.

13 images Le rassemblement de Coccinelles au Cinquantenaire se déroule comme prévu. © Tom Denis

En Flandre L'équipe Grimp (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, NDLR) des pompiers de la zone Centre à Gand a été déployée et les services de secours sont sur place en masse dimanche pour intervenir auprès d'un immeuble de 26 étages. Les gardes-corps vitrés des terrasses menacent de tomber. "Nous essayons de maintenir la situation sous contrôle", a assuré la porte-parole des pompiers Alisa Coessens. Certaines vitres pendent dans le vide. Un large périmètre de sécurité a été dressé et les services de secours demandent de rester à l'écart de la zone. Certains axes alentours sont fermés. Pour l'instant, on ne déplore aucun blessé et l'immeuble ne doit pas être évacué. "C'est une intervention particulièrement complexe", a souligné Alisa Coessens. "Nous sommes 30 sur place. Les hommes de l'équipe Grimp travaillent en toute sécurité, le vent étant très fort. Les panneaux vitrés des balustrades pèsent chacun 12 kilos et doivent être saisis. Nous travaillons étage par étage mais à certains endroits, le danger est plus important. Nous demandons à chacun de bien respecter le périmètre de sécurité." L'opération devrait encore durer plusieurs heures.

Update Spinmolenplein: het Groenevalleipark, de Nieuwe Wandeling en enkele andere straten worden preventief afgesloten. We vragen met aandrang uit de buurt van de site te blijven vanwege gevaar voor vallende delen. We volgen de situatie op. pic.twitter.com/8kGtVWhb4O — Brandweerzone Centrum (@bzcentrum) February 16, 2020

13 images Intervention du Grimp à Gand © NICHOLAS DE COCKER/Belga

Les pompiers ont reçu près de 200 appels depuis minuit dans la région d'Anvers en raison du passage de la tempête Dennis, a indiqué leur porte-parole Kristof Geens. Il s'agit surtout de dégâts concernant des toitures ou de panneaux publicitaires. A Anvers, le vent a atteint son plus fort niveau d'intensité dimanche après-midi. La tempête Dennis a provoqué moins d'interventions que Ciara, mais les pompiers ont été encore bien occupés. Dimanche après-midi, il y avait encore une légère file d'attente: une quarantaine d'interventions devaient encore être effectuées. Les pompiers de la zone de secours ouest du Brabant flamand ont dû intervenir à 72 reprises depuis samedi soir pour des dégâts causés par la tempête Dennis, ont-ils indiqué dimanche midi. Il y a encore 16 équipes sur le terrain pour mener ces interventions mais les dégâts restent limités. A Zemst, les vents violents ont tout de même endommagé une habitation, en soufflant une partie de la façade. Personne n'a été blessé.