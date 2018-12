Toilettes hors service, pas de chauffage, douches sans eau chaude: à La Louvière, des pompiers bien mal logés

La caserne des pompiers de La Louvière est en bien piteux état. Plus de chauffage depuis le 18 décembre, des toilettes et des douches inutilisables, des dégâts dus à l’usure et à l’usage 24 h sur 24 des installations. Le délabrement est alarmant. Pourtant, la caserne, inaugurée en 2003 faisait figure d’équipement de pointe à l’époque. Tout cela a bien changé aujourd’hui. C’est la ville de La Louvière qui est propriétaire du bâtiment. Les pompiers n’en sont que locataires.

C’est donc la ville qui doit l’entretenir. "Ce n’est peut-être pas une priorité pour elle", s’interroge le major Blaise Dechamp, commandant faisant fonction des pompiers. "Les services communaux compétents étaient pourtant au courant", soutient-il.

La goutte qui a fait déborder le vase, c’est la panne de chauffage dans l’espace de vie des pompiers. Ils ont dû acheter eux-mêmes un canon à chaleur !

Accumulation

Cet été déjà, c’est la ventilation qui est tombée en rade en pleine canicule. Des problèmes qui s’accumulent et qui s’ajoutent à la tension sociale déjà grande au sein de la zone Hainaut Centre, confrontée à un préavis de grève et des réticences nombreuses à la réforme des zones de secours.

Le problème des douches n’est pas anodin. Lorsqu’ils rentrent d’intervention doivent nécessairement se doucher pour éliminer les résidus de fumée ou de substances comme l’amiante par exemple. C’est une question de santé. Si l’installation n’est pas accessible cela pose un vrai problème pour les hommes estime le major Dechamp.

Problèmes de communication

Interpellée, Françoise Ghiot, bourgmestre FF a visité la caserne.

Elle n’a pu que constater les dégâts. "Je suis moi-même surprise de l’état de délabrement du bâtiment. Il n’a que 15 ans. Mais plusieurs facteurs sont intervenus dans cette affaire. Tout d’abord, la séparation de la caserne des services communaux. Elle est devenue autonome en 2015. À la suite de cela, il n’y avait plus d’ouvriers d’entretien et là il y a eu des problèmes de communication. Certains problèmes sont remontés jusqu’au collège. D’autres pas. Des travaux ont bien été entrepris çà et là et une société de chauffage est venue sur place constater les dégâts. Les travaux de réparation pourraient débuter dans la première semaine de janvier. Et pour le reste, le collège va prendre ses responsabilités et débloquer les budgets nécessaires. Inutile de chercher les responsabilités, il faut aller de l’avant " affirme Françoise Ghiot.

Reste que le délabrement de ce bâtiment ne date pas d'hier. Et que l’on ne comprend toujours pas comment la situation s’est dégradée à ce point. Problème de communication disent les deux parties. Il est urgent de rétablir la liaison...