Titres-services : "On sent une forme de psychose qui s'installe à nouveau" - © Tous droits réservés

Titres-services : "On sent une forme de psychose qui s'installe à nouveau" - © Tous droits réservés

Aurélie prend son service dans un quart d'heure. Elle avoue avoir un peu la boule au ventre, ces derniers temps. "On a toujours peur car le virus, ce n’est pas rien ! Je suis inquiète mais mes clients prennent les dispositions, et on a reçu un bon kit par l’entreprise. On travaille toujours avec des gants, désinfectés. Logiquement il ne devrait pas y avoir de problèmes. C’est difficile à expliquer : je me sens à la fois en sécurité, sans l'être. Parce que je sais que le risque zéro n'existe pas. Mes enfants ont besoin de moi ! Je n’ai pas non plus envie de faire circuler le virus".

Avec la période de vacances et les évolutions de la maladie, les plannings ont évolué. Certains de ses clients ont annulé des prestations, elle en a récupéré d'autres. Ce qui la rassure, c'est la bonne volonté dont font preuve les particuliers chez qui elle se rend. "Ils comprennent assez bien, j’en ai pas mal qui proposent leur propre gel, un client m’a acheté un paquet de masques !"

Ce qu'elle aimerait surtout, comme beaucoup d'entre-nous..., c'est "que ce soit fini toute cette misère ! Ça fait long!" Le pire serait de se retrouver sans travail, car l'entreprise doit à nouveau fermer ses portes, pour cause de confinement total. "Déjà, ce n'est pas chouette de rester à rien faire", poursuit Aurélie, "et surtout, étant maman de 4 enfants... je dois travailler! il faut des sous pour élever tout ça et nourrir tout ça. Donc il faut travailler.

Véronique Diricq ne veut pas penser au pire, et donc à ce fameux retour "à la case départ". "Je suis pragmatique, je préfère ne pas penser au pire avant qu'il n'arrive. Mais c'est vrai que mes filles ont peur qu’il y ait un reconfinement total et qu’elles doivent encore arrêter de travailler. Financièrement elles ont besoin de travailler ! Au plus fort de la crise nous avons connu six semaines d’arrêt. Comme tout le monde on est dans l’expectative et on attend l’évolution des mesures, et de la situation sanitaire!".