Tir policier mortel en France: de nouvelles violences pour la troisième nuit consécutive

Trois personnes ont été interpellées dans la nuit de jeudi à vendredi à Nantes (ouest de la France), a indiqué la police, lors d'une troisième nuit de violences urbaines après la mort mardi d'un jeune homme tué par un policier.

"Une bonne cinquantaine de véhicules ont été incendiés" dans la nuit, a-t-on appris auprès des pompiers. Peu après minuit (22h00 GMT), une dizaine de véhicules avaient déjà été touchés dans le quartier de Bellevue.

Un lycée et une station service dans le quartier de la Bottière ont également fait l'objet d'une tentative d'incendie.

Cocktail Molotov contre un fourgon de police

En milieu de nuit, ces violences n'avaient pas fait de blessé et il n'y avait pas eu d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, selon la police.

La police a également indiqué que, comme la veille, un cocktail Molotov avait été lancé contre un fourgon de police dans la cour du commissariat à Saint-Herblain, dans la banlieue de Nantes.

Un mineur de 14 ans a été interpellé en possession d'un bidon d'essence et de mèches dans le quartier du Clos-Toreau, a indiqué la source policière, précisant qu'il avait été placé en garde à vue.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, plus d'une quarantaine de véhicules avaient été incendiés dans les quartiers dits "sensibles" de Nantes: le Breil, Bellevue, les Dervallières et Malakoff. Sept bâtiments publics et une dizaine de commerces avaient aussi été incendiés.

Boubakar F., qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt pour "vol en bande organisée", a été tué mardi alors qu'il tentait d'éviter un contrôle policier en voiture, selon le procureur de la République.

Le policier à l'origine du tir mortel a été placé jeudi midi en garde à vue.