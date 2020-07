Tiques, taons, chenilles, aoûtats: ils abondent cet été et il vaut mieux s'en méfier

Petites boursouflures rouges, peau qui gratte, c’est une piqûre. Nous sommes nombreux pour l’instant à nous promener en forêt ou faire des pique-niques sur l’herbe. Mais avec le réchauffement climatique et la perte de biodiversité, certains insectes pullulent. Comment les identifier et s’en prémunir ? Petit tour d’horizon.

Les tiques, vecteur de la maladie de lyme

Ils prolifèrent particulièrement cet été, suite à l’hiver très doux que nous avons connu. Ils sont vecteurs de plusieurs maladies dont la fameuse maladie de lyme. Thierry Hance, biologiste à l’UCL, nous explique leur mode de fonctionnement : "Leur croissance nécessite un repas de protéine qui est en fait un repas de sang. Lors de ce repas de sang, ils vont acquérir des pathogènes de leur hôte et le transmettre l’hôte suivant. Leurs hôtes privilégiés sont, en général, les petits rongeurs, lapins, hérissons et chevreuil. L’homme est un hôte occasionnel mais malheureusement assez sensible particulièrement à cette fameuse maladie de lyme qui provoque des problèmes neurologiques mais aussi articulaires."

Les tiques traditionnellement vivent dans l’herbe et les fougères des forêts. Ils grimpent sur le feuillage et s’accrochent aux hôtes potentiels qui passent par là. En général, ils grimpent jusqu’au moment où ils rencontrent un obstacle comme par exemple une ceinture.

Après une promenade en forêt, nous avons intérêt à inspecter notre corps de façon détaillée, particulièrement sous la ceinture car leur piqûre est totalement indolore et le tique peut rester pendant plusieurs heures sur le corps sans que nous en ayons conscience. Si nous sommes piqués, nous devons enlever le tique à l’aide d’une pince particulière, sinon une pince à épiler. Le mieux est de tourner la pince tout en tirant.

Mais très souvent, la tête reste sous la peau. Consultez, dans ce cas un médecin pour vous assurer que tout est enlevé. Par ailleurs, si une auréole rouge survient autour du tique, le mieux est de prendre un traitement préventif d’antibiotique cutané et oral.