Tiny House, un concept de maison qui roule... mais où on ne peut pas "habiter" légalement

C'est une maison sur roues, mais ce n'est pas une caravane: les "tiny houses" ont le vent en poupe, même si des freins administratifs compliquent parfois leur installation

Ecologie et liberté

On doit la première Tiny House à un américain, Jay Shafer, qui avait une envie : se passer du superflu, penser écologique et être libre de se déplacer. Et c’est ce qu’il a fait avec cette maison. La tiny house se limite aux besoins de base, elle est construite de façon écologique, de manière à ne pas perdre d’énergie, et peut être déplacée grâce à la remorque.

Celle de Sophie a été construite par son fils, elle est nichée au fond d'une propriété privée, au bord d'un étang. A l'intérieur , 20 mètres carrés, une pièce de vie, une chambre, toilettes, salle à manger.

Depuis plusieurs mois, elle est en location, et le concept remporte un énorme succès.

En Belgique, une poignée dé sociétés se sont lancées dans la construction de tiny houses. Cette entreprise en a construit 5 modèles différents: tout peut être adapté en fonction des désirs des clients. "Si vous en commandez une, dans les 90 jours, elle est prête. ca se construit très rapidement, comme les pièces d'un puzzle".

Seul problème: le cadre législatif. les propriétaires ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de leur tiny house, et beaucoup l'installent illégalement. "Le premier problème, c'est la domiciliation. Actuellement, on ne peut pas s'y domicilier car elle est mobile. Ensuite, sur certains territoires, comme les zones natura 2000,on ne peut pas en installer. Il faut donc d'abord se renseigner, voir si c'est un endroit d'agrément, et voir auprès de la commune si c'est autorisé".

Comptez un budget moyen 40.000 euros pour une tiny house terminée...