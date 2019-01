Tintin fête ses 90 ans aujourd'hui. Un nonagénaire devenu culte qui continue à très bien se vendre

C'était le 10 janvier 1929. Un petit reporter belge naissait sous la main d'Hergé. 90 ans plus tard, Tintin est une icône de la bande dessinée.

Au total, il a vendu 250 millions d'albums dans le monde, dont 128 millions en français. Et malgré le fait que le dernier album, "Tintin et les Picaros" soit sorti en 1976, l'oeuvre d'Hergé continue à se vendre au rythme de 3 à 4 millions d'albums par an, dont 1,5 million en Chine.

Tintin au Pays des Soviets

Les premières aventures de Tintin sont fort marquées par leur époque. Hergé n'épargne aucun cliché dans sa première histoire, Tintin au Pays des Soviets, ni dans la deuxième, Tintin au Congo. Très critiqué, ce dernier reste cependant aujourd'hui l'album le plus vendu de toute la série, devant Tintin en Amérique et le Lotus Bleu.

Une oeuvre patrimoniale

Toutes les générations connaissent Tintin. Même si ce sont les adultes qui restent le plus attaché à ce personnage qui a marqué leur enfance.

Reste que le temps qui passe n'a pas effacé le petit reporter belge. Les histoires sont datées, tout comme les costumes ou les décors. Mais le charme continue d'opérer et le graphisme d'Hergé reste contemporain. Son oeuvre est d'ailleurs considérées aujourd'hui comme étant de l'art moderne et ses planches originales valent des fortunes en vente aux enchères.

On a marché sur la lune

Mais Tintin reste aussi le premier homme à avoir marché sur la lune. Et la magnifique fusée imaginée par Hergé reste aujourd'hui un des objets les plus vendus dans les magasins spécialisés. Des objets Tintin que les touristes s'arrachent. Car contrairement aux Schtroumpfs ou à Lucky Luke que la plupart des touristes croient américains, Tintin demeure un symbole de la Belgique.