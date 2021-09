Tinne Van der Straeten : « L’indexation des salaires n’est pas à l’ordre du jour »

Tinne Van der Straeten : "les taxes fédérales n'augmenteront pas" - QR le débat - 16/09/2021 Avec une inflation de 2,73% pour le mois d'août, cela fait presque dix ans que la Belgique n'a pas connu pareille hausse des prix. Le gaz naturel, par exemple, coûte presque 50% de plus qu'il y a un an. L'électricité, elle, coûte 17% de plus qu'il y a un an et bat son record historique de prix. Ce mercredi, la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten indiquait essayer de faire en sorte que le prix de la facture ne gonfle pas davantage à l’avenir : "Il y a différents composants sur la facture d’électricité", explique-t-elle. "Le prix de l’électricité et du gaz d’une part, et les taxes et redevances du fédéral et des régions d’autre part. Il y a un engagement clair dans l’accord du gouvernement fédéral sur lequel nous travaillons ensemble avec le ministre des Finances Vincent Van Peteghem qui vise à ce que cette part fédérale n’augmente pas." Pas de diminution des taxes, donc.