TikTok, le réseau social préféré des plus jeunes est-il dangereux ?

Dilara a bien cerné les méthodes des prédateur : "Comme ils ont plusieurs abonnés à leur compte, ils se croient tout permis. Pour cibler leur proie, ils recherchent des personnes influençables et si l’abonné refuse leurs avances, ils font du chantage affectif comme :"Si tu ne le fais pas c’est que tu ne m’aimes pas vraiment "… Du coup l’abonné se sent coupable et cède. Mais céder ce n’est pas consentir", explique Dilara.

Dilara s'est rendu compte qu'elle était loin d'être la seule dans le cas. Quelques heures à peine après avoir été lancé, " Balance ton tiktokeur " est devenu le temps d'une soirée l'un des hashtags les plus utilisés. Plusieurs jeunes filles ont-elles aussi dénoncé des agissements similaires. "Dès le lendemain, on comptait déjà 50.000 tweets (…) Grâce à ça, beaucoup de filles ont osé en parler. J’étais assez fière d’elles "

L'application créée en 2016, est particulièrement populaire auprès des jeunes ados. Pour de nombreux parents, Tiktok c'est avant tout des vidéos humoristiques et créatives. Pourtant on y trouve aussi de nombreuses jeunes filles qui semblent mineures mais qui se déhanchent comme des adultes. De quoi attirer des prédateurs sexuels que les autorités savent très actifs sur ce réseau.

Une approche souvent bien préparée

Les prédateurs savent aussi comment approcher les enfants. Le plus souvent, ce sont des hommes qui se renseignent sur l’identité de leur proie, pour avoir plus d’arguments pour établir la confiance et les approcher. "Ils se renseignent sur d’autres plateformes pour avoir plus d’informations et se faire passer pour quelqu’un d’assez proche. Par exemple : "Je t’ai déjà vu dans la cours de récréation (…) C’est génial ce que tu postes sur Tik Tok ", explique Olivier Bogaert. Cette situation peut arriver à n'importe quel enfant qui ne prend pas de précautions.

Mieux se protéger

Norah, 10 ans, est déjà bien consciente du problème. Elle réalise elle aussi ses petites vidéos, mais son profil Tiktok, n'est pas public. "Mes vidéos ne sont visibles que par mes amis ou ma famille, pour ne pas prendre de risques ", explique-t-elle. Car à la maison, les règles sont claires : sa maman doit d’abord valider ses publications : "On fait très attention à ce qu’elle diffuse, mais aussi à sa tenue vestimentaire par exemple. Pour nous le contrôle parental et le verrouillage sont très importants ", explique Audrey, la maman de Norah.