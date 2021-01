TikTok : l'application qui aura définitivement marqué l'année 2020

En mars, The Intercept livrait des informations concernant cet algorithme dont les modérateurs font le tri des "for you" ("pour toi"). Ce hashtag est assimilé au fait de signaler à quelqu’un lorsque son contenu se retrouve dans notre fil d’actualité suggéré, afin de lui offrir de la visibilité via des interactions prises en compte par les algorithmes.

Avec 315 millions de téléchargements durant les quatre premiers mois de l’année et plus de 800 millions d’utilisateurs actifs en 2020, TikTok c’est un panel extrêmement large de contenus. Mais l’app s’illustre en premier lieu par la manière dont on s’y met en scène.

Dans ces chiffres, ce qui interpelle c’est la quantité de vues par rapport aux autres réseaux sociaux (Facebook Instagram et Youtube). Déjà en 2018, un milliard de vidéos étaient visionnées quotidiennement ( selon Influencermarketinghub ). Avec un taux de 55% d’utilisateurs qui postent des vidéos et 90% qui se connectent chaque jour à l’application, l’activité y est forte.

Pour ce qui est de la rétribution, assez facile de trouver une certaine transparence, à l’inverse de Youtube et de la spéculation autour de sa rétribution nébuleuse des créateurs. C’est le compte @BraindeGeek (70.000 abonnés) qui révèle sur son blog ses premiers revenus de TikTok . Il confirme avoir reçu 1,64 euro pour un total de 204.000 vues, et estime donc à 136€ son salaire mensuel lors de ses "meilleurs mois" qui affichent 17 millions de vues. Cependant, cet exemple reste difficile à évaluer dans un classement tant les données peuvent être variables entre chaque compte et selon les mois.

Mais attention, en dessous de 18 ans, il est inutile de prétendre à cet argent même lorsque l’on rencontre le succès avec 100 millions d’abonnés à l’âge de 16 ans comme Charli D’Amelio. Une place de numéro une qui lui ouvre tout de même d’autres portes dans la foulée : collections de vêtements, invitations sur des plateaux télé américains, collaborations avec des grandes marques et entreprises, etc.

Une ascension rapide, et encouragée via une rétribution des créateurs de contenus. En juillet 2020 est créé le "TikTok Creator Found", une manne de 200 millions de dollars qui vise à rétribuer les utilisateurs remplissant les conditions suivantes : avoir au moins 18 ans, avoir au moins 10.000 abonnés, avoir enregistré au moins 10.000 vues au cours des 30 derniers jours et publier régulièrement des contenus respectant les règles soumises par le réseau social .

Qui dit algorithme sur les réseaux sociaux, dit visibilité pour les utilisateurs. Et l’un des phénomènes propre à l’application chinoise développée par ByteDance, c’est sa vitesse à générer des buzz. Alors qu’il faut parfois un an ou deux pour construire sa communauté via Youtube ou Instagram, il ne faut souvent que deux ou trois mois sur TikTok.

L’un des fonctionnements de ce réseau social est de créer et recopier des "trends" : des tendances qui seront un concept (danse, texte, blague, etc.) avec un sujet et/ou une musique bien précise. Outre les chorégraphies, mini-sketchs ou encore blagues reproduites en masse, on trouve des comptes dédiés à des thèmes précis comme les sneakers, l’œnologie, la critique de films ou d’albums, etc.

D’un autre côté, une abondance de contenu à la parole libre sur la vie sexuelle de chacun est parfois blâmée. En effet, le public est très jeune avec les 11 – 14 ans qui représentent plus de 15% (voir jusqu’à 38,8% en France) des utilisateurs quotidiens et 41% sont des 16 – 24 ans.

Impossible de connaître la part réelle de ce militantisme politique et idéologique, ainsi que l’impact de ces contenus sur le jeune public des 11-14 ans. Même si l’origine des sons est renseignée, et que les informations sur le Covid-19 disposent d’un encadré, aucun fact checking n’est possible. Outre l’option de signifier que l'on est "pas intéressé" par un contenu, reste le signalement par les utilisateurs des contenus que chacun peut juger problématiques ou inadaptés .

Mais les jeunes militants ne sont pas les seuls à exploiter TikTok. Du côté des personnalités politiques on retrouve déjà plusieurs Belges : George-Louis Bouchez (MR), Elio di Rupo (PS) ou encore Tom van Grieken (Vlaams Belang). Bien que le seul certifié avec une petite pastille soit le ministre-président wallon, c’est le Vlaams Belang qui occupe le plus ce terrain (avec un compte pour son président, un pour le parti et plusieurs cadres très présents).

Un manque de contrôle qui peut conduire à du cyber-harcèlement, ou attirer des personnes mal intentionnées (comme sur beaucoup d’autres réseaux sociaux). Ce qui est d'autant plus interpellant suite aux contenus sexualisés par mimétisme de la tranche la plus jeunes des utilisateurs de TikTok .

Le youtubeur le Roi des Rats réalise des enquêtes sur les faces sombres des réseaux sociaux. Il révèle cette course aux likes et une forme de narcissisme exacerbé. On arrive rapidement au-delà de l’amusement et l’attrait d’une visibilité entre en jeu. L’objectif peut vite devenir : se mettre en scène et récolter des commentaires, des likes, en imitant les personnalités connues, très jeunes elles aussi. Plus les jeunes se mettent en avant, plus ils ont de like, ce qui entraîne une hypersexualisation des contenus.

Face aux critiques et aux interpellations d’autres utilisateurs dans les commentaires, c’est sous couvert de l’humour que ces très jeunes "tiktokeurs" et "tiktokeuses" se défendent des remarques du rapport entre le contenu sexualisé et un âge précoce. TikTok semble enlever des suggestions (et donc de la visibilité) à ce type de contenus, mais sans réelle objectivité ni explications. Mais ce n’est pas pour ces raisons que l’application chinoise a été menacée d’être interdite.