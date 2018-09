Thunder Power: la renaissance de Gosselies passera par les Iles Vierges

Qui aurait pu penser, un seul instant, que la négociation allait être simple et évidente, sans rapports de force. Les discussions entre Chinois et Wallons auront duré tout l’été. Au final, un accord à deux doigts d’être scellé, mais saupoudré d’inévitables compromis. Parfois douloureux, nous y reviendrons.

Il faut être de bon ton. Le site de de Gosselies s’apprête à revivre. Le fabricant chinois de voitures électriques Thunder Power a le coup de cœur pour les bâtiments fantômes de Caterpillar, laissés vides depuis deux ans.

La nouvelle offre wallonne est soumise en ce moment aux dirigeants de la société chinoise. L’espoir d’une signature finale est attendu dans quelques semaines. Rien, pour le moment, et après relecture, ne semble pouvoir venir mettre à mal les points de vue des deux parties. "Mais attention", prévient la porte-parole de la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne, "même si les Chinois sont au courant que l'on communique aujourd'hui, restons encore un peu prudent...Le deal n'est pas encore acté."

Cloé la citadine

Cloé. Le prénom de la petite fille du patron de Thunder Power, croit-on savoir. Cloé est aussi le nom donné à la petite citadine électrique qui sortira probablement des ateliers de Gosselies d’ici 2020. Cloé n’était pas le choix initial pour Gosselies mais le résultat d’un premier compromis. C’est une entrée de gamme, pas un modèle de luxe.

Sans doute plus accessible, 25 pourcents moins chère que la Tesla, le modèle collerait plus aux attentes du marché européen. Renaud Witmeur, président du comité de direction de la Sogepa confirme dans l’Echo : "Le modèle Cloé est le plus avancé. Pour l’autre modèle, plus luxueux, il aurait fallu modifier la hauteur du plafond à Charleroi pour installer les lignes de montage." Un revirement stratégique : laisser tomber le premier choix pour se rabattre sur le deuxième. Plus sage, sans doute…

Personne n’est heureux de ce compromis

Ce n’est donc pas le cas Cloé qui aura refroidi les Chinois, cet été. Mais plutôt le refus des autorités wallonnes de voir transiter leur argent par un paradis fiscal. Les millions wallons injectés dans une holding aux Iles Vierges britanniques ? Une première analyse aura montré qu’il n’y avait aucun empêchement légal. Les Iles Vierges britanniques ont en effet accepté de modifier certaines dispositions fiscales pour ne pas figurer sur la liste noire des paradis fiscaux.

De noire, les Iles sont passées depuis mars dernier en zone grise, couleur des pays qui consentent à des efforts de transparence et de respect des règles financières. "Nous nous sommes associés à d'éminents juristes," explique Laeticia Naklicki, chargée par la Sogepa de répondre à la presse, "ces juristes ont été chargés de vérifier la légalité de la structure mise en place aux Iles Vierges. Nous avons, par ailleurs, reçu des garanties des Chinois en matière de gouvernance et de transparence." Mais les problèmes éthiques n’ont pas disparus. "Personne n’est heureux de ce compromis", explique Renaud Witmeur. "Ce n’est pas le montage financier que je souhaitais mais nous avons pris une décision : l’éthique financière contre l’arrivée d’un opérateur industriel en Wallonie."

Entre autres garanties, les Wallons obtiennent deux sièges sur cinq au CA de la filiale belge pour garder un œil sur tous les transferts d’argent. "A la seconde où les premiers 50 millions d’euros wallons seront injectés dans la holding", poursuit Renaud Witmeur, "la filiale Thunder Power sera créée en Belgique avec un capital de 100 millions d’euros."

Démarrage à la baisse

Et l’emploi, dans tout ca ? Là aussi, petite déception. Selon les projections initiales, ce sont bien 630 emplois qui étaient promis pour Gosselies. Le chiffre a fondu. Dans un premier temps, seuls 350 postes devraient être créés en 2020. Pour en voir émerger 231 de plus trois ans plus tard. Objectif : produire 30.000 véhicules par an sur le site de Gosselies.

Les représentants de travailleurs, s’ils applaudissent l’opération, en nuancent les contours. Est-on sûr que les anciens travailleurs de Caterpillar seront intégrés dans le projet ?, questionne le syndicat socialiste. La CSC, elle, a des doutes sur l’implication de la Wallonie dans la gestion du site. Va-t-elle en garder la maîtrise ? La balle est dans le camp wallon.