Thomas Dermine: "La station Princesse Elisabeth fait partie de notre patrimoine historique de notre présence en Antarctique"

Une rencontre à plusieurs milliers de kilomètres pour Thomas Dermine, Secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques chargé de la Politique scientifique depuis octobre 2020, et Alain Hubert, explorateur polaire, actuellement en mission en Antarctique au sein de la station Princesse Elisabeth. Les deux hommes se sont entretenus par visioconférence pendant plus d’une heure.

Au centre des discussions, la présentation de l’équipage, les différents projets menés dans la station et surtout, l’avenir scientifique en Antarctiques "je pense que la Belgique doit, de plus en plus, développer une expertise scientifique dans l’observation des changements climatiques et la station Princesse Elisabeth est un outil indispensable pour la Belgique […] Il faut continuer à investir dans ces domaines de recherche et de le faire de manière efficace pour l’argent public pour avoir le plus d’impact possible sur la recherche " explique Thomas Dermine. De l’autre côté de l’écran, Alain Hubert détaille les missions de la station " la station a une fonction de monitoring pour évaluer l’évolution de la fonte des glaces. Ce qui provoque un effet direct sur la montée du niveau des océans" explique l’explorateur. "Nous réalisons aussi d’importantes mesures sismiques depuis dix ans. Nous possédons un observatoire géomagnétique qui est un des seuls dans la région puisque nous opérons sur une zone qui fait quand même quatre à six fois la Belgique."

Une vision internationale

A 200 kilomètres au nord de la station polaire, les glaciers sont au cœur de la recherche. Unique en Antarctique, cette étude a pour but de comprendre l’impact du réchauffement des océans sur les plaques de glaces. Cette étude est menée en collaboration avec des universités belges mais aussi d’autres pays. Depuis 2008, date de construction de la station Princesse Elisabeth, les chercheurs récoltent des données afin d’apporter des réponses à la fonte de ces énormes plateaux gelés.

En plus d’apporter une réelle plus-value scientifique, le but est aussi de pérenniser la station " c’est essentiel pour la station princesse Elisabeth. La station s’insère dans des dynamiques de recherches internationales avec par exemple des chercheurs suisses qui participent au programme de recherche. C’est très important d’ouvrir la station à des recherches internationales tout en gardant un ancrage belge car la station fait partie de notre patrimoine historique de notre présence en Antarctique " souligne Thomas Dermine.

Création d’un bloc opératoire

Loin de tout, difficile en cas de problèmes médicaux de se faire rapatrier directement en Belgique. Surtout s’il y a urgence. C’est pourquoi cette année, la station Princesse Elisabeth s’est dotée d’une salle de chirurgie.

Depuis plusieurs années, la station investit petit à petit dans du matériel médical de plus en plus performant. En cas d’accident, le but est de pouvoir stabiliser un patient avant de l’évacuer vers un centre médical classique. "Evidemment, on ne souhaite pas un accident mais prévoir c’est guérir" explique Alain Hubert. Un projet qui est le bienvenu car au départ, la station devait accueillir 15 personnes et faisait 500 m2. Aujourd’hui, 2000 m2 supplémentaires d’espace technique ont été créés ainsi que 50 lits.

Une station intelligente

Un des défis majeurs dans un milieu si hostile, c’est la gestion de l’énergie. Pour l’optimiser, c’est un ordinateur central qui contrôle les besoins en énergie de la station. Par exemple, quand un membre de l’équipage souhaite recharger son ordinateur portable en le branchant sur secteur, il doit d’abord appuyer sur un bouton situé à côté de la prise électrique. A ce moment-là, l’ordinateur central détermine si oui ou non, l’énergie peut-être utilisée selon les autres besoins de la station au même moment.

Autre particularité : les éoliennes chargées de recharger les batteries. Construites dans un matériau plus robuste que les systèmes traditionnels, les pales s’orientent en fonction de la vitesse du vent, afin de résister à d’importante bourrasque.

"La station passionne les ingénieurs car c’est un prototype modulable et évolutif " termine Alain Hubert.