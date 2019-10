Thomas Cook/Neckermann : ce qui ne sera pas remboursé par le Fonds de Garantie Voyages

Une précision d’abord. Vous avez réservé un voyage et il n’y a toujours pas de remboursement en vue ? Cela ne veut pas forcément dire que vous allez perdre votre argent. Le Fonds de Garantie Voyages attend des informations de la part des curateurs et n’a donc pas encore pu commencer concrètement son travail. "Une fois qu’on aura reçu l’ensemble des informations, on y verra plus clair et on engagera du personnel", assure Brigitte Baetens, la directrice adjointe du Fonds. "On va faire en sorte de rembourser dans un délai le plus court possible".

Ce qui sera remboursé, ou pas

Les "packages", autrement dit les séjours avion plus hôtel "payés et encaissés chez Thomas Cook" seront remboursés à 100%. Par contre les services pris en dehors du package ne le seront pas. C’est le cas, par exemple, des assurances rapatriement prises en dehors du tour-opérateur.

"Quand c’est une assurance annulation qui était comprise dans le package Thomas Cook, nous intervenons", précise Brigitte Baetens. "Si c’est un service supplémentaire demandé par le voyageur à son agence de voyages, nous n’intervenons pas, parce que c’est une prime d’assurance directement payée à une autre compagnie d’assurances". Attention : ce n’est pas parce que le Fonds n’intervient pas que la prime est perdue : le voyageur doit prendre contact avec sa compagnie d’assurances pour aviser au cas par cas.

Même raisonnement pour les réservations de transport domicile/aéroport. "A partir du moment où vous avez payé un service supplémentaire auprès de votre agence et que vous n’allez pas obtenir ce service, il est normal que ce service vous soit remboursé directement par celui qui a encaissé l’argent", poursuit Brigitte Baetens. "Nous n’intervenons pas pour ce service supplémentaire". À nouveau, le Fonds n’intervient pas mais ça ne veut pas dire que le voyageur ne peut pas demander un remboursement auprès du prestataire de services concerné.

Certains voyages ne seront pas remboursés… car ils ne sont pas annulés

Petite subtilité supplémentaire dans ce dossier : certains voyageurs ayant réservé leur package sur le site internet de Neckermann ne seront pas remboursés car en réalité ils n’ont pas réservé chez Neckermann mais bien chez Expedia, un tour-opérateur qui lui n’est pas en faillite. "C’est toute la difficulté des technologies aujourd’hui", explique Brigitte Baetens. "Vous rentrez sur un site internet puis vous êtes détournés vers un autre site internet et vous ne vous en rendez pas toujours compte…". Un manque de clarté qui pourrait entraîner quelques surprises chez certains voyageurs…

En pratique, comment savoir si on est concerné ? En observant attentivement la confirmation de réservation. "Si tout en dessous, en petites lettres, il est écrit ww5neckermann, c’est une réservation qui a été faite auprès du tour-opérateur Expedia." Ce qui signifie que le voyage aura bien lieu ! Cela concerne essentiellement des city-trips.

500 personnes à rapatrier

Quid des Belges déjà partis et qui doivent rentrer de vacances ? Ils ont pratiquement tous été rapatriés. Restent 500 personnes. "C’est sûr que ce sont les 500 derniers qui sont les plus compliqués car ce sont des gens un peu éparpillés et avec des dates de retour très diverses", détaille Brigitte Baetens. Avant de rassurer : "Nous sommes professionnels, nous savons comment agir donc ces gens seront rapatriés comme les autres".