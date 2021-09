Think Pink demande le remboursement d'un traitement protecteur des cheveux lors de chimios

L'association de lutte contre le cancer du sein Think Pink plaide pour le remboursement d'un traitement servant à contrer la perte de cheveux et les dommages causés aux nerfs et aux ongles pendant les chimiothérapies. "En raison des coûts élevés de ce traitement actuellement supportés par les hôpitaux, les patients et patientes risquent d'en être exclus à un moment donné", regrette l'ASBL.

Plusieurs hôpitaux belges proposent un refroidissement du cuir chevelu, des mains et des pieds aux patients atteints d'un cancer afin de limiter les dommages causés pendant les chimiothérapies.

"La perte des cheveux a un impact important sur les patients touchés par le cancer. Le refroidissement du cuir chevelu peut réduire ou prévenir la chute des cheveux", explique l'infirmière spécialisée en oncologie Annemarie Coolbrandt. "Avec certains types de chimiothérapie et chez certains patients, le taux de réussite peut atteindre 70%. Certaines chimiothérapies affectent également les ongles et les nerfs. Le refroidissement des mains et des pieds peut également être une solution', ajoute-t-elle.

Ce traitement présente toutefois un coût important, actuellement supporté par les hôpitaux. "A long terme, cela n'est pas tenable. Afin d'éviter que les patients n'aient à payer ce traitement à l'avenir, et que certains ne puissent malheureusement pas en bénéficier, un remboursement est absolument nécessaire', affirme la présidente de Think Pink, Heidi Vansevenant.

L'ASBL lance une pétition ce jeudi à l'adresse de l'Inami. Le 1er octobre, Think Pink, en collaboration avec l'UZ Leuven et 18 autres hôpitaux, le secteur des soins de santé et quelque 16.500 patients et sympathisants, plaideront ensemble pour le remboursement du traitement.