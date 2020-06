Thierry Debroux (Théâtre Royal du Parc) : " Je fais le pari d'une reprise normale dès le mois de septembre. "

Le dernier Conseil national de sécurité — lors de sa présentation de la phase 3 du déconfinement — a apporté plus d’informations sur le secteur culturel. Depuis ce lundi 8 juin, les activités culturelles sans public peuvent ainsi reprendre, en particulier les répétitions et les cours de théâtre.

Le public, lui, pourra de nouveau assister à des représentations à partir du 1er juillet, mais la capacité des salles sera réduite à 200 personnes maximum et des règles seront établies pour respecter les distances de sécurité. Alors comment s’organisent cette reprise et ces répétitions ? Pour la Semaine Viva, Régine Dubois s’est rendue au Théâtre Royal du Parc pour rencontrer son directeur, Thierry Debroux.

Quel constat peut-on faire à la sortie de cette crise pour le Théâtre Royal du Parc ?

D’abord un constat optimiste. Nous avons eu des réactions de spectateurs absolument fantastiques. Ils nous ont soutenus, ont accepté le report d’un de nos spectacles sans remboursement, nous ont même fait des dons. Au niveau des abonnés, nous sommes au même nombre que celui de l’année passée : les gens sont présents, ont envie de revenir au théâtre. Nous ne savons toutefois pas encore dans quelles conditions nous pourrons les accueillir, mais j’espère une reprise à la normale dès le mois de septembre.

Les consignes pour le moment, c’est maximum 200 personnes avec le respect des distances de sécurité…

Ce n’est pas possible pour du théâtre ! Je prends un énorme risque en septembre, parce que j’ouvre la saison avec " Les Chevaliers de la Table Ronde " et ses 20 acteurs sur le plateau. Ce spectacle ne peut tenir la route financièrement que si la salle est pleine ! J’ai longtemps hésité… Mais c’est un pari financier sur la reprise du théâtre à la normale dès septembre. Si on doit respecter les distances de sécurité, le Théâtre Royal ne pourrait accueillir que 150 personnes [sur les 450 places], ce qui n’est pas vivable économiquement ! Comme beaucoup d’autres théâtres, nous avons besoin des spectateurs : nous recevons certes des subventions, mais nous faisons beaucoup de recettes, car nous accueillons beaucoup de spectateurs. Des théâtres survivent avec leurs subventions. Nous, nous avons besoin absolument que la salle soit pleine…

Avez-vous été en communication avec d’autres directeurs de théâtre ?

Oui, nous avons découvert Zoom en vidéo conférence ! Cette situation unique se transforme chaque jour : on ne peut pas prendre de véritables décisions, alors que tout sera différent le mois d’après. Individuellement et collectivement, nous avons donc réfléchi à d’autres plans. Par exemple comme plan B, j’avais pensé à un seul comédien sur scène avec d’autres sur des écrans en direct… Ce projet un peu fou aurait pu être très chouette, mais je préfère que les acteurs soient présents physiquement sur scène. Les gens ont besoin du vivant…Ce confinement fera peut-être du bien au théâtre et aux arts vivants : oui, on voit des magnifiques films à la télé, mais on a aussi plein de bonnes raisons de sortir de chez soi comme se retrouver dans une salle de théâtre et voir des comédiens bien vivants nous raconter une histoire.

Cette crise a été particulièrement difficile pour les comédiens…

Les artistes ont été particulièrement touchés : tous leurs projets professionnels ont été complètement arrêtés. Ils se retrouvent donc dans une situation précaire d'autant plus qu'ils n’ont pas de statut d’artiste ! L’artiste n’est en effet pas encore considéré comme un artiste en Belgique, mais est associé à des travaux saisonniers et à des contrats courts. J’espère que le confinement permettra la mise en place d’un véritable statut comme en France. Car les artistes ont aussi des loyers à payer, des enfants, des emprunts… Quand on perd deux, trois, quatre contrats, c’est terrible ! Heureusement, des initiatives ont été prises et une solidarité s’est organisée. C’est d’ailleurs pour soutenir ces artistes que j’ai décidé de monter quoi qu’il arrive les " Chevaliers de la Table Ronde. " Ainsi, ils auront trois mois de contrat pleins.

Avez-vous eu ce sentiment que la culture a été oubliée par le monde politique ?

Complètement. La culture est une urgence ! Contrairement à ce qu’on peut penser, la culture génère aussi énormément d’emplois et d’argent. Nous attendions régulièrement que le secteur culturel soit abordé lors du Conseil national de Sécurité. Or, on n’en parlait jamais ! Evidemment, la culture constitue ma vie : chacun prêche pour sa chapelle, mais j’ai l’impression que les politiques ne nous connaissent pas… La Première ministre s’est récemment exprimée maladroitement sur le " besoin narcissique " des artistes de se produire en public. Être artiste, c’est un travail, une formation très poussée. Les artistes racontent des histoires, mais ils remettent parfois en question profondément la société et le pouvoir, ce qui fait peut-être peur aux politiques.

Retrouvez la Semaine Viva avec Régine Dubois et Christophe Grandjean chaque samedi de 13 h à 14 h sur Vivacité.