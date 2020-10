The Shift et WWF Belgique lancent la Belgian Alliance for Climate Action afin de limiter la hausse de la température mondiale

La section belge du Fonds mondial pour la nature (WWF) et l’ASBL The Shift ont annoncé officiellement la création de la Belgian Alliance for Climate Action, lundi dans un communiqué.

Cinquante-trois organisations ont déjà rejoint l’Alliance, s’engageant ainsi à aligner leurs activités sur les objectifs de l’Accord de Paris, à savoir limiter la hausse de la température mondiale en dessous de 2°C et poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5°C. La Belgian Alliance for Climate Action est une plateforme destinée aux organisations belges qui souhaitent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, augmenter leurs ambitions climatiques et se baser sur les Science Based Targets (SBT, Objectifs fondés sur la science) pour atteindre leurs objectifs climat, expliquent The Shift et WWF Belgique.

Toutes les organisations, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité peuvent rejoindre l’Alliance. Celle-ci rassemble tant des organisations qui ont déjà défini des Science Based Targets et sont prêtes à partager leur expérience, que des organisations désireuses de se fixer des objectifs climatiques et à la recherche de conseils et d’inspiration, ajoutent les deux instigateurs du projet. "Au travers de la Belgian Alliance for Climate Action, nous souhaitons encourager les organisations à fixer des objectifs climatiques ambitieux", souligne la directrice de The Shift, Marie Delvaulx.

"En tant que réseau belge de développement durable nous accueillons une grande diversité d’experts. Nous sommes convaincus que le partenariat et les échanges entre organisations sont la clé du succès dans la réalisation de ces objectifs climatiques." Selon le directeur général WWF Belgique, Antoine Lebrun, "de nombreuses organisations veulent prendre leurs responsabilités et s’inscrire dans un avenir durable".

Parmi les 53 organisations membres de la Belgian Alliance for Climate Action, se trouvent notamment Alpro, Belfius, Bpost, Carrefour, Danone, Ikea, l’université KU Leuven ou encore Triodos. L’Alliance a d’ailleurs été lancée sur le site de production Danone de Rotselaar, en présence de la reine Mathilde, ambassadrice des objectifs de développement durable des Nations-Unies. "Nous ne devons pas laisser la crise du Covid-19 nous détourner des objectifs à long terme que nous nous sommes fixés", a-t-elle déclaré. "Nous devons reconstruire d’une manière durable."

Les membres signataires de la Belgian Alliance for Climate Action s’engagent à initier le processus de SBT endéans l’année de leur adhésion. Une fois cette étape franchie, ils disposent de deux années pour faire valider leurs objectifs, précisent WWF Belgique et The Shift.