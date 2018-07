The lot radio: François Vaxelaire ou l'histoire d'un Bruxellois qui fait danser New York

Entre une église et des bureaux, dans Brooklyn, un petit triangle de terrain avec vue imprenable sur Manhattan. C’est dans ce cadre pittoresque que s’est installée The Lot Radio, le projet un peu fou d’un Bruxellois expatrié outre-Atlantique. Passionné de musique, François Vaxelaire vit à New York depuis 8 ans. Il y a 4 ans, il avait envie de se lancer un nouveau défi. Hasard de la vie, en passant devant un lopin de terre à l’abandon, envahi par les détritus, il découvre une annonce "à louer". Le loyer n’est pas très élevé, il faut dire que l’endroit ne fait pas rêver. Du moins pas le commun des mortels, car dans sa tête se produit un déclic. Il va fonder une radio indépendante. Lui-même écoute une radio néerlandaise en streaming et se rend compte qu’il y a une place pour cela à New York. La tâche ne sera pas simple. Il lui faudra près de deux ans pour obtenir les autorisations et installer sur ce terrain un étrange container équipé de webcams et de platines, sa radio.

De 8h à minuit, les artistes se succèdent - © RTBF Le principe est simple, comme l’explique François Vaxelaire : "Dans ce conteneur, de 8h du matin à minuit, des DJ, musiciens ou artistes se succèdent toutes les deux heures. L’important, ce n’est pas le style de musique, mais surtout le fait que les personnes qui jouent ici soient passionnées de musique. La vidéo et le son sont diffusés en direct sur internet. Aujourd’hui, la radio a un certain succès, c’est même allé plus vite que prévu. Il y avait un besoin ici à New York. Ça explose, on est sur un petit nuage."

Les habitants du quartier ont pris l'habitude de s’arrêter pour prendre un verre en musique - © RTBF Une radio mais aussi un projet de quartier Mais ce n’est pas qu’une histoire de musique pour François, c’est aussi un projet de quartier : "Je voulais ancrer la radio dans le réel, dans le monde off line (hors ligne, NDLR). Je voulais aussi que la radio soit indépendante et autofinancée. Alors nous avons eu l’idée de créer un kiosque dans une partie du conteneur. Ici on vend du café, de la bière, du vin. C’est un petit havre de paix, avec vue sur la ville. Il y a plein de gens du quartier qui s’arrêtent pour boire un verre ici."

François aime inviter les artistes belges de passage à New York. Ce jour-là, les rappeurs bruxellois de Stikstof - © RTBF En soirée, par beau temps, la terrasse installée sur le lopin de terre devant le conteneur est noire de monde. L’idée c’est aussi que les curieux qui s’arrêtent juste prendre un verre découvrent les musiques diffusées par les haut-parleurs de la radio. Le travail d’artistes américains mais pas seulement, car François ne rate pas une occasion d’inviter des artistes belges de passage à New York, comme Roméo Elvis ou les rappeurs bruxellois de Stikstof. Pour les artistes, jouer à The lot radio est aussi une bonne carte de visite. En 2 ans et demi d’existence la radio s’est fait une réputation à New York. Elle est aussi reconnue dans le milieu artistique. Un succès rapide qui continue d’étonner François Vaxelaire.