The Great Reset : un livre qui envisage l’après Covid alimente les théories conspirationnistes

Pourquoi et comment un livre qui fait la synthèse de près de 200 études réalisées par différents chercheurs à travers le monde dans des domaines très variés, allant de l’économie, en passant par la sociologie, la démographie ou encore l’histoire suscite autant de fantasmes ? Notamment parce qu'il a reçu une chambre d’écho importante au niveau international et qu' il a servi de thème lors du 50e rassemblement du Forum économique mondial de Davos , en juin 2020.

Les auteurs sont donc des "grosses têtes" bardées de diplômes, chargés de hautes responsabilités et âgés respectivement de 83 et 60 ans, peu suspectes de goût pour le totalitarisme quel qu’il soit. Quand ils rédigent leur livre en 2020, la planète est au début de la pandémie du Covid et Schwab et Malleret estiment déjà que "beaucoup de choses changeront à jamais".

Klaus Schwab est un ingénieur et économiste allemand, fondateur en 1971 du Forum économique mondial de Davos, grand symbole du capitalisme. Thierry Malleret est un économiste français, conseiller, notamment de l’ancien Premier ministre français socialiste Michel Rocard, et directeur de "Monthly Barometer", un service d’analyse prédictive dédié aux décideurs et investisseurs internationaux. Il est également l’un des membres éminents du Forum économique mondial de Davos.

Par contre, toujours dans France Soir, Eric Verhaeghe , ancien haut fonctionnaire français (d’origine liégeoise) et auteur de "Le Great Reset, mythes et réalités" , dit "croire au vrai service public qui sert l’intérêt collectif, pas celui dirigé par le grand syndicat des élites mondialisées pour leur profit". Il dénonce "La grande réinitialisation", comme un projet néolibéral .

Notamment, celui de "France Soir", qui n’a plus rien à voir avec le quotidien historique lié à la résistance , donne régulièrement la parole à des proches des thèses complotistes. Par exemple, Philippe Herlin, économiste, membre du Front National dans les années 2000, écrit dans une tribune à propos du "Great Reset" : "On comprend la finalité, il s’agit de tuer le capitalisme, le libéralisme, le libre marché, désigné ici sous le terme de néolibéralisme. […] L’objectif, c’est l’étatisation de la société, décrite comme allant de soi".

Klaus Schwab et Thierry Malleret posent un constat de ce qui existe déjà, de ce qui est déjà perceptible, et proposent une "grande réinitialisation" des problèmes économiques, sociaux, géopolitiques, environnementaux et technologiques, un projet programme pour repartir de zéro, estimant que "les crises historiques ont chaque fois été à l’origine d’un changement profond de société". Ils prennent comme exemples la pandémie de peste noire au 14e siècle qui a généré l’apparition de l’Etat moderne, mais également la Seconde Guerre mondiale qui a favorisé en Europe la protection sociale des citoyens, de leur naissance à leur mort.

Pour les auteurs – nous sommes alors en 2020 –, la crise mondiale déclenchée par la pandémie de coronavirus entraînera "des perturbations économiques d’une ampleur monumentale, créera une période dangereuse et instable sur de multiples fronts (politique, social, géopolitique) et suscitera de profondes préoccupations environnementales, et développera également l’étendue (pernicieuse ou non) de la technologie dans nos vies".

Cette analyse sous le prisme social est vu par Marc Gabriel Draghi, juriste, auteur de " Le grand reset. : 2020, an 1 du nouvel ordre mondial ", comme "un programme politique qui impliquerait des changements sociaux dangereux pour la vie en société, pour le rêve d’une société où seules les grosses fortunes et entreprises dictent les règles". L’expression " nouvel ordre mondial " employée par Draghi est un terme récurrent de la rhétorique complotiste, sous-entendant une politique voulue et décidée par un groupe secret et conspirant contre les populations.

"L’un des dangers les plus importants de ces inégalités et des injustices est l’agitation sociale", préviennent les auteurs, "même dans des sociétés où des mesures de protection sociale existent". Ils citent l’exemple des gilets jaunes en France. Mais, estiment-ils, en général, "ce sont les pays considérés les plus individualistes, comme les Etats-Unis, où le risque d’agitation, voire d’explosion sociale est le plus grand, faute de protection collective".

"Nous sommes en guerre mais l’ennemi est invisible", affirment les auteurs de "The Great Reset". La crise du Covid a mis selon eux en évidence les inégalités sociales, et les a même exacerbées : quand la plupart des employés pouvaient télétravailler, ce sont les infirmières, caissières, chauffeurs, agents de nettoyage, aides à domicile… qui étaient au front. "Ce sont les individus dont la société a le plus besoin que nous valorisons le moins sur le plan économique. La pandémie oblige à repenser les professions auxquelles nous attachons de l’importance."

Pour les auteurs, cette crise du Covid a redonné de l’importance aux gouvernements et remis en cause la privatisation des services. "Le coronavirus a révélé que l’assurance sociale est efficace et que se décharger d’un nombre toujours plus grand de responsabilités (comme la santé et l’éducation) sur les individus et les marchés n’est peut-être pas dans l’intérêt de la société."

Schwab et Malleret constatent que "l’idée que les gouvernements peuvent promouvoir le bien public tandis que les économies peuvent faire des ravages est un revirement impensable encore il y a quelques années". Ils en concluent : "Sur le cadran qui mesure le continuum entre le gouvernement et les marchés, l’aiguille s’est déplacée vers la gauche" d'un point de vue politique.

Pour les deux économistes, la priorité absolue est d’accroître le financement du secteur public. C’est d’ailleurs ce que préconise aussi le Prix Nobel de l’Economie, l’Américain Joseph Stiglitz. Celui-ci suggère de "financer les risques auxquels une société complexe est confrontée, financer les progrès de la science et un enseignement de meilleure qualité".

La crise du Covid a prouvé que "le vide de la gouvernance mondiale, exacerbé par les relations tendues entre les Etats-Unis et la Chine, a sapé les efforts internationaux de réponse à la pandémie". Pour Schwab et Malleret, "la solution est une gouvernance mondiale basée sur le principe de coopération transnationale". L’occasion de "procéder au type de changements et de choix politiques qui placeront les économies vers un avenir plus juste et plus vert". Et de prendre comme exemple la création des institutions transnationales après la Seconde Guerre mondiale comme les Nations Unies ou la Communauté économique européenne.