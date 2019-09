The Cure, Mano Negra, Adele…Revivez 20 concerts emblématiques de l'AB (ligne du temps interactive)

22.01.1980 – Madness

Madness se produit pour la première fois à l’Ancienne Belgique pour un concert complet. Avant même que le groupe ne débute son set, des coiffeurs prennent place sur scène et invitent le public à se faire la même coupe en brosse que les musiciens. Deux jours après, le groupe se produira à Liège puis en Flandre avant de revenir une nouvelle fois à l’Ancienne Belgique, 5 jours seulement après leur premier passage. Chas Smith, l’un des membres du groupe, profite de cette tournée belge pour donner une interview à la télévision et proposer une petite démonstration de la danse Moonstomp.

18.11.1981 – The Ramones

Après un premier passage en 1980, le groupe de punk The Ramones donne un second concert à l’Ancienne Belgique avant d’enregistrer quelques semaines plus tard un live du titre "The KKK Took My Baby Away" sur le plateau de l’émission "Generation 80" dans les studios de la RTBF. Le groupe se produira encore une toute dernière fois à l’AB en 1994.

11.06.1982 – The Cure

The Cure achève sa tournée "Pornography" dans la confusion avec un rappel totalement chaotique à l’AB, où les membres du groupe échangent leurs instruments et improvisent un titre "The Cure are Dead". A l’issue du show, le groupe se dispute avec l’un de leurs roadies sous les huées du public. Simon Gallup quitte la formation juste après ce concert et le groupe ne se produira plus en live avant 1983 suite à cet incident.

17.02 1988 – Red Hot Chili Peppers

Pour leur premier concert en Belgique, les Red Hot Chili Peppers font escale à l’AB (leur seul passage dans cette salle à ce jour) pour présenter leur troisième disque "The Uplift Mofo Party Plan". Les Californiens y interprètent 25 titres dont des reprises de Jimi Hendrix, AC/DC, Sex Pistols ou Bob Dylan. Avant ce concert durant lequel le bassiste Flea s’enfoncera également un micro dans les fesses, les musiciens donneront une interview loufoque diffusée dans l’émission "Cargo de Nuit".

23.11.1989 – Mano Negra

C’est deux mois après la sortie de leur 2e album "Puta’s Fever" que Mano Negra fait ses débuts à l’Ancienne Belgique. Le groupe de Manu Chao, qui mélange punk rock, ska et musiques du monde, a déjà la réputation d’être une bête de scène. C’est d’abord à Liège que se produit la formation avant de donner une prestation d’une énergie folle le lendemain à l’AB. Diffusée en décembre 1989, l’émission "Cargo de Nuit" fit découvrir au public belge ce groupe pas encore culte de la scène alternative française.

31.10.1991 – David Bowie

David Bowie se produit à l’Ancienne Belgique pour un soir accompagné de son groupe de l’époque Tin Machine. Il s'agit du "It's My Life Tour", la deuxième et dernière tournée du groupe. Si David Bowie est déjà une idole et rempli les stades en solo, c'est principalement dans des petites salles qu'il se produira avec Tin Machine. Ce sera son unique et dernier concert à l'Ancienne Belgique.

21.06.1992 – Beastie Boys

Le trio composé de Mike D, Ad-Rock et MCA se présente en juin 1992 sur les planches de l’Ancienne Belgique armé de son troisième album "Check Your Head", sorti quelques mois plus tôt. Les Beastie Boys joueront 26 morceaux dont deux reprises de Minor Threat et Bad Brains, preuve de leurs racines punk hardcore. De ce concert, il reste l’enregistrement audio du morceau "Car Thief", dernier titre interprété ce soir-là. Le groupe se produira à nouveau à Bruxelles deux ans plus tard, au Luna Theater durant les travaux de rénovation de l’AB, puis à de nombreuses reprises à Forest National et dans des festivals belges.

11.05.1997 – Indochine

Le groupe français Indochine décide d’enregistrer son troisième album live officiel à l’Ancienne Belgique. Intitulé "Indo Live", il montre le groupe en plein milieu de sa tournée "Wax Tour". Les Français joueront 20 titres pour 1h40 de concert ce soir-là.

09.09.1999 – Soulwax

Après deux premiers passages bruxellois au VK (1996) et durant les Nuits Botaniques (1998), Soulwax fait ses débuts à l’Ancienne Belgique en 1999. Le groupe mené par les frères Dewaele entretiendra une longue histoire avec la salle et s’y produira à plusieurs reprises. Ils seront notamment les curateurs (sous leur alias 2manyDJ’s) d’une des soirées prévues pour les 40 ans de l’AB en septembre. Dans cette archive qui remontre certains extraits de ce fameux concert à l’Ancienne Belgique, les deux frères ainsi que leur père, Jackie Dewaele (aussi connu sous le nom de DJ ZAKI) sont interviewés sur leur rapport à la musique.

02.12.1999 – Iggy Pop

20 ans après son premier passage à l’Ancienne Belgique en 1979, Iggy Pop est de retour sans les Stooges pour interpréter les titres de son nouvel opus "Avenue B", sorti deux mois auparavant. Comme à son habitude, l’Iguane donne tout sur scène, se trémousse, grimpe sur les enceintes et interprète en tout 21 titres dont quelques reprises. Son passage mémorable à Bruxelles sera immortalisé dans un DVD intitulé "Live At The Avenue B".

►►► À lire aussi : : 40 ans de l'Ancienne Belgique: retour sur l'histoire de la salle et ses concerts mythiques

23.03.2000 - Oasis

Plus de 9 ans avant que le groupe décide de se séparer avec fracas, Oasis donne un concert à l’Ancienne Belgique dans le cadre de sa tournée mondiale "Standing On The Shoulders Of Giants", un live qui sera capté par la chaîne MTV. Ce sera également le dernier concert du groupe dans la salle.

03.11.2000 – Coldplay

En novembre 2000, soit quelques mois après la sortie de son premier album "Parachutes", le groupe britannique Coldplay se produit sur la scène de l’Ancienne Belgique pour l’un de ses premiers concerts chez nous. Si le groupe remporte déjà un succès important en Grande-Bretagne, cela n’est pas encore le cas dans le reste de l’Europe. Durant la représentation promotionnelle qui précède le vrai concert, Chris Martin, alors âgé de 23 ans seulement, ironise sur la situation avant d’introduire le morceau "Trouble". "Quelqu’un sait qui nous sommes ? C’est un gros hit en Angleterre mais il n’y a personne ici !".

03.12.2001 – The White Stripes

En 2001, le duo composé de Meg et Jack White entame une tournée mondiale pour défendre son nouvel album "White Blood Cells". Le groupe jouera en décembre 2001 à l’Ancienne Belgique, pour la première et dernière fois, en compagnie du groupe Von Bodies qui assure la première partie. L’histoire retiendra que deux ans plus tard, le chanteur des White Stripes et Jason Stollsteimer, leader des Von Bodies auront une violente altercation dans un bar. Ce dernier s’en tirera avec un décollement de la rétine tandis que Jack White écopera d’une amende et d’une thérapie pour gérer sa colère. Le groupe Von Bodies tombera rapidement dans l’oubli tandis que les White Stripes poursuivront leur carrière internationale jusqu’en 2011, année de leur séparation.

30.10.2007 – Amy Winehouse

Quelques mois avant de décrocher de multiples Grammy Awards pour son album "Back To Black", Amy Winehouse, qui défraie déjà la chronique pour ses problèmes d’alcool et de drogue, se présente sur la scène de l’Ancienne Belgique, pile une année après la sortie dudit album. La chanteuse britannique conclue sa tournée européenne à Bruxelles. Si son talent est régulièrement reconnu sur album, ce n’est pas forcément réciproque en concert. Ce soir-là, Amy Winehouse semble parfois agacée, énigmatique dans ses propos, mais assure néanmoins une heure de show comme elle peut. Malgré quelques moments de grâce, c’est une certaine déception qui prédomine selon les journalistes présents sur place ce soir-là. La chanteuse ne réglera jamais vraiment ses problèmes d’addiction et décédera quelques années plus tard.

04.03.2008 – Adèle

Lors de son premier passage en Belgique, Adele n’a que 19 ans lorsqu’elle se produit à guichets fermés dans la petite salle de l’Ancienne Belgique, soit devant 300 personnes. Ce sera son seul passage dans la salle avant que sa popularité n’explose et qu’elle remplisse les plus grandes arènes du monde.

04.03.2011 – Stromae

Avant de mettre sa carrière musicale en pause, Stromae aura l’occasion de se produire à trois reprises à l’Ancienne Belgique, d’abord deux fois en 2011 puis en 2013. Après une orangerie du Botanique complète en décembre 2010, année où il explose les charts avec ses singles dont le fameux "Alors on danse", Stromae boucle rapidement la salle principale. Pour sa première soirée à l’AB, il propose 13 titres à son public dont une reprise du "Putain Putain" de TC Matic (le groupe d’Arno). Après cela, la popularité du Bruxellois ne fera qu’augmenter, tout comme la capacité des salles dans lesquelles il se produira.

17.10.2011 – New Order

Formé sur les cendres de Joy Division, le groupe britannique décide de choisir l’Ancienne Belgique pour son premier concert de reformation après 4 ans d’inactivité. Deux dates dont une autre à Paris sont organisées dans le but de soutenir leur producteur et ami malade Michael Shamberg. Avant cela, le groupe n’avait plus joué en Belgique depuis 1985.

31.03.12 – Florence + The Machine

Pour son grand retour à l’Ancienne Belgique après un premier passage en 2008, Florence + The Machine réussi la petite prouesse de remplir la salle en à peine une heure. C’est cette fois pour présenter son second album "Ceremonials" que Florence Welsh s’embarque dans une tournée européenne d’une vingtaine de dates dont l’antépénultième n’est autre que Bruxelles. Accompagnée de 8 musiciens et vêtue d’une longue cape noire, l’Anglaise livre une performance forte d’une quinzaine de titres. Quelques mois plus tard, elle se produira au Lotto Arena d’Anvers avant de s’attaquer par deux fois au Sportpaleis en 2015 et 2019.

23.10.2013 – Charles Bradley

Quatre années avant sa disparition, l’héritier de James Brown foule les planches de l’Ancienne Belgique. La salle est pleine à craquer lorsque Charles Bradley, veste blanche à paillettes et charisme magnétique, fait son apparition. Sa performance d’1h20 axée autour de son récent album "Changes" sera électrisante. Le "Screaming Eagle of Soul" se produira une dernière fois au Cirque Royal en 2016 avant de succomber des suites d’un cancer de l’estomac en 2017.

Du 20 au 27.05.2019 – dEUS

Pour les 20 ans de son album culte "The Ideal Crash", le groupe phare de la scène rock belge dEUS se produit huit soirs d’affilée à l’Ancienne Belgique. Toutes les dates sont complètes. Un record.