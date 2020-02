THCP: Des scientifiques découvrent un composé du cannabis qui pourrait être 30 fois plus puissant que le THC

On ne sait pas encore si ce nouveau cannabinoïde, appelé tétrahydrocannabiphorol, ou THCP, fait "planer" 30 fois plus que le THC, précise CNN sur son site .

Les substances ont été isolées et identifiées à partir de la variété de cannabis médical italien connue sous le nom de FM2. Pour analyser le cannabis, les chercheurs ont utilisé la spectrométrie et d’autres procédés utilisés pour retrouver les composants chimiques de base d’un échantillon ou d’une molécule.

Les auteurs ont évalué la capacité du THCP à se lier aux récepteurs cannabinoïdes humains trouvés dans le système endocannabinoïde en envoyant le composé à un laboratoire pour être testé dans un tube.

Le rôle du système endocannabinoïde est de maintenir notre corps en homéostasie (stabilisation de certaines caractéristiques physiologiques comme température corporelle) et de réguler l’ensemble de notre corps à travers le sommeil, l’appétit, la douleur, l’inflammation, etc. Lorsqu’une personne fume de la marijuana, le THC submerge le système endocannabinoïde, s’accroche aux récepteurs cannabinoïdes et interfère avec leur capacité à communiquer avec les neurones.

Le THCP se lie fortement aux deux récepteurs, 33 fois plus que le THC et 63 fois plus qu’un autre composé appelé THCV. Cette découverte a conduit les auteurs à se demander si le THCP pouvait expliquer pourquoi certaines variétés de cannabis particulièrement puissantes ont un effet plus fort que celui qui peut être expliqué par la seule présence du THC.

"Cela signifie que ces composés ont une plus grande affinité pour les récepteurs dans le corps humain", a déclaré le Dr Cinzia Citti, auteure principale de la recherche et post-doctorante en sciences de la vie à l’Université de Modène et Reggio Emilia en Italie. "Dans les variétés de cannabis où le THC est présent en très faibles concentrations, on peut alors penser que la présence d’un autre cannabinoïde, plus actif, peut expliquer ces effets", explique-t-elle à CNN.