Textile, pots de yaourts, bouteilles de shampooing… 100% recyclable ne veut pas dire 100% recyclé

À l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets , il peut être bon de rappeler que certains déchets, même s’ils ont pour propriété d’être recyclables, ne seront peut-être pas recyclés et réutilisables, et ce pour différentes raisons. Petit tour d’horizon avec l’association Zero Waste Belgium , qui s’est fixée pour mission de partager les pratiques zéro déchet et zéro gaspillage dans la vie de tous les jours auprès des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics.

Dans l’absolu les textiles sont recyclables. Mais en termes de débouchés économiques, de filières existantes pour développer ces textiles recyclés, c’est très pauvre.

En effet, la fibre recyclée est difficilement exploitable, explique Marc Sautelet, chef de projet chez Zero Waste Belgium, car "les fibres se dégradent avec le temps. On parle de processus de décyclage car à chaque étape de recyclage, on obtient un produit de moindre qualité. Au bout d’un moment la fibre devient de plus en plus courte et on ne peut plus tresser de vêtements avec, par exemple".

Or les textiles sont l’un des facteurs les plus impactants en matière d’émission de CO2 et de production de déchets.