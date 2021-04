Tests salivaires dans les écoles : le projet pilote abandonné au profit des autotests

"Le défi logistique est un casse-tête insoluble pour la stratégie de tests salivaires, en Fédération Wallonie-Bruxelles comme en Flandre, et les premières analyses font apparaître des bénéfices très limités", a justifié la ministre, via son porte-parole. "Comme les autres entités, la Fédération Wallonie-Bruxelles travaille au déploiement d’autotests selon des modalités spécifiques dont la définition est en cours de finalisation", a ajouté Caroline Désir (PS).

►►► A lire aussi : Covid-19 : tests rapides, autotests, tests PCR, comment s’y retrouver ?

Pendant tout le mois de mars, plus de 2200 enseignants issus de 20 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 40 de Flandre se sont soumis chaque matin à un test salivaire à domicile, avant d’envoyer leur échantillon aux laboratoires. Le résultat était connu dans la soirée. Le projet pilote n’a permis d’identifier que deux clusters : un en Wallonie et un à Bruxelles. La Flandre a abandonné le système.