Tests pour le coronavirus : la Société Royale Belge de Médecine de Laboratoire réclame du changement

On peut parler d’une crise de confiance sérieuse entre les laboratoires belges et l’Agence fédérale du Médicament et des Produits de Santé. En tout cas, en ce qui concerne la validation des tests pour le Covid-19. A tel point que la Société Royale Belge de Médecine de Laboratoire, qui représente sur le plan scientifique tous les laboratoires de Belgique, demande que l’Agence ne s’occupe plus de la validation des tests, mais que celle-ci soit confiée à Sciensano. Les laboratoires critiquent le manque de transparence et de coopération dans la sélection et la validation des tests pour le Covid-19.

Griefs sévères

Dans un article à paraître dans Acta Clinica Belgica, la Société revient sur l’historique de cette gestion. Pour elle, "la task force rebaptisée 'testing"' puis 'testing and tracing' a dépassé son mandat initial, en mettant sur pied une plateforme fédérale de tests PCR, sans concertation avec le monde de la biologie clinique". L’AFMPS est en effet devenue responsable des réactifs utilisés par les laboratoires de biologie clinique. Les auteurs de l’article estiment que l’AFMPS a également outrepassé son mandat d’autorisation des kits de sérologie, en étant seule à décider de la validation et de l’autorisation de tests pourtant marqués du sigle CE.

Les laboratoires représentés par la Société font référence au potentiel conflit d’intérêts du Directeur général de l’AFMPS Hugues Malonne : des tests de validation ont été confiés en Belgique pour un test sérologique d’une société italienne, à un laboratoire belge dirigé par sa compagne. La Société Royale Belge de Médecine de Laboratoire dénonce "des dysfonctionnements mêlant absence totale de transparence, conflits d’intérêts, pressions, menaces et signatures imprudentes de contrats nationaux". Sur le plan scientifique, elle regrette "l’absence de collaboration avec les sociétés savantes, les choix arbitraires des laboratoires désignés pour les validations de kits commerciaux, l’absence de publication es critères cibles et d’un rapport intégré et l’interdiction pour chaque laboratoire de réaliser sa propre validation".

Les signataires demandent d’être impliqués à l’avenir dans la gestion des critères de validation, la sélection des tests et leur évaluation. Ils demandent que l’AFMPS ne s’occupe plus de l’autorisation des tests développés en laboratoire, mais que ceux-ci soient autorisés par Sciensano.

