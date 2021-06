Tests Covid pour les voyages : pourquoi le prix peut-il varier selon le laboratoire ?

Le comité de concertation de ce vendredi 4 juin parlera voyages et, notamment test PCR. Car pour les personnes non vaccinées et non immunisées, il sera sans doute encore nécessaire d’en passer par là pour pouvoir partir à l’étranger.

Ces tests PCR à effectuer avant le départ sont actuellement demandés par de nombreux pays, et, en Belgique, ils sont payants et leur prix varie. Pourquoi ?

Le prix de départ, fixé par l’Inami, est de 46,81 euros. "Il y a le coût du réactif, du personnel, du contrôle, de calibration, de recontrôle, le travail de secrétariat", explique de Dr Gautier Detry, de l’hôpital de Jolimont.

Mais ce prix est indicatif et les laboratoires peuvent le suivre ou non. "On n’est pas obligés de facturer exactement le prix que l’Inami nous demande", explique le Dr Nikolaos Nanos, le directeur médical du laboratoire LBS.

Chaque laboratoire, public ou privé, peut donc décider du prix selon plusieurs critères : le coût des réactifs, la main-d’œuvre, les techniques et machines utilisées et la rapidité de l’envoi du résultat.