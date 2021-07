Tests antigéniques : pas de liste prévue des pharmacies proposant ce service, mais bientôt un numéro d’appel ? Et en attendant ?

►►► À lire aussi : Les tests antigéniques arrivent en pharmacie : comment ça marche et quels sont les pays qui les acceptent ?

Une personne a contacté la rédaction pour signaler les difficultés qu’elle avait à trouver une pharmacie qui réalise des tests antigéniques. Rappelons que ce test permet d’obtenir un résultat en 20 minutes. Résultat qui sera disponible quelques heures plus tard dans l’application CovidSafeBE : il permet donc d’entrer dans différents pays, dont la France et l’Italie.

Au niveau de l’association Pharmaceutique Belge (APB) on nous confirme que la question leur revient également, mais à l’heure actuelle il n’existe pas de liste des pharmacies qui proposent ce type de service. Par contre, il a été demandé aux pharmacies d’afficher clairement si elle propose le test antigénique rapide.

L’APB précise que la mesure a été rapidement organisée et que la décision politique est récente. Entre-temps des formations ont été organisées, mais la fédération n’a pas une liste des 3257 personnes qui ont suivi la formation.

Pour des raisons déontologiques, nous dit Alain Chassepierre, président de l’Association pharmaceutique belge, "on ne va pas mettre en exergue certains par rapport à d’autres qui n’ont pas eu l’opportunité de suivre la formation".

Une affiche a néanmoins été fournie aux personnes ayant suivi la formation afin de pouvoir signaler qu’elle propose le test. L’APB recommande aux pharmacies qui n’offrent pas ce service d’orienter les personnes qui les appellent vers celles qui peuvent réaliser le test antigénique.

L’Association pharmaceutique belge réfléchit à une solution qui pourrait être un numéro unique d’appel pour renseigner les personnes sur les pharmacies qui réalisent un test antigénique.

Une astuce ?

Toutefois, à défaut de liste officielle et complète, le site PharmaStock, qui permet de recenser quels produits sont ou ne sont pas disponibles dans une pharmacie, permet d’obtenir une sorte de liste partielle des pharmacies qui proposent ce service. Il suffit de se rendre sur ce site et de taper son code postal pour savoir si une pharmacie proche de chez vous réalise des tests antigéniques ou non.

A noter, il ne s’agit pas d’une liste officielle de l’association pharmaceutique belge (APB), ainsi elle n’est peut-être pas entièrement complète.