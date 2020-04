Testing en Belgique : le risque des faux négatifs

Face à la crise sanitaire que provoque le coronavirus, l’un des points les plus problématiques est la capacité de tester la population. C’est le nerf de la guerre. A une très grande majorité, les experts estiment d’ailleurs qu’un déconfinement ne sera possible que lorsque l’on sera capable de tester massivement la population afin de déterminer qui est sain, porteur et qui a été contaminé et est désormais immunisé.

Et alors que nos capacités de testing sont insuffisantes, s’ajoute le fait que certains tests sont faux. Certaines personnes ayant été testées négatives au Covid-19, s’avèrent en fait contaminées.

Le moment du test est déterminant

Ce sont les tests PCR – soit les tests qui consistent à faire un prélèvement dans le nez – qui peuvent s’avérer être de faux négatifs. Et cela dépend du moment où sont réalisés les tests. En effet, au tout début où nous sommes infectés par le coronavirus, lorsque nous déclenchons les premiers symptômes, la présence du virus dans le nez et dans la bouche est particulièrement importante. "Et donc, à ce moment, quand nous réalisons les tests PCR permettent de mettre en évidence la présence massive de ce virus", indique Emmanuel André, porte-parole du centre de crise.

Quand le virus passe dans les poumons

Dans les jours qui suivent, le virus va se déplacer dans les poumons. C’est à ce moment que la présence du virus dans le nez et dans la bouche diminue et donc que les tests PCR ne suffisent plus toujours. " Quand, à ce moment-là on réalise le prélèvement dans le nez, on peut rater la mise en évidence du virus, parce que le virus, dans le nez, a disparu ou est présent en très petite quantité", explique Emmanuel André.

Donc, les faux négatifs seraient les tests ayant été réalisés relativement tard sur un patient.

Il devient donc, à ce moment, indispensable de coupler le prélèvement nasal par un scanner du patient. Ce scanner pourra mettre en évidence la présence du virus dans les poumons. "Avec ces deux outils, on va pouvoir être certain de poser le diagnostic", dit Emmanuel André.