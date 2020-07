Tester massivement la population belge avec du matériel mobile : "Nous pourrions le faire", assure Jean-Luc Gala

Jean-Luc Gala, professeur à l'UCLouvain et spécialiste des maladies infectieuses a mené une mission humanitaire et technologique en Italie, dans le Piémont. Son laboratoire mobile, B-Life, qui avait déjà été utilisé en Guinée lors de l'épidémie d'Ebola, a été installé pendant plusieurs semaines dans un entrepôt situé en périphérie de Turin. Le but était de de pouvoir établir une cartographie des personnes qui ont développé des anticorps face au coronavirus. 6000 personnes ont pu être testées à Novara et à Turin à la demande des autorités. Sur le plateau du Journal télévisé de la RTBF, Jean-Luc Gala précise l'enjeu de cette mission : "Pour tester l'ensemble de la population italienne, les autorités sont confrontées à un énorme problème : les tests de confirmation des analyses sérologiques positives prennent plusieurs jours à plusieurs semaines avant d'être communiquées aux patients. Pendant ce temps, les patients sont confinés et donc ne sont pas favorables à répondre à l'invitation du gouvernement italien à se faire tester. Notre laboratoire mobile a eu la possibilité de faire l'ensemble des tests en un ou deux jours. Les intervenants de première ligne ont été intéressés, puisque les personnes testées rentraient à la maison avec une réponse quasi-définitive dans la plupart des cas".

Screening de masse

"En Italie on a vraiment montré que le concept de screening de masse était parfaitement réalisable par une équipe bien entraînée avec les moyens dont nous disposons. Donc nous pourrions le faire" en Belgique, par exemple à Anvers où on assiste à une explosion des cas, poursuit Jean-Luc Gala.

"Il y a plusieurs mois, au début de l'épidémie, nous l'avions proposé au gouvernement. Avec la Protection civile, il y a un camion mobile complètement équipé pour faire du diagnostic Covid-19. Jusqu'à présent il n'a pas été utilisé, mais cette capacité mobile reste disponible. Et il y a le personnel disponible pour réaliser les tests, en Italie je travaillais avec une équipe d'une dizaine de personnes", ajoute-t-il.

Il n'y a pas de fatalité au Covid-19

Quant au regain actuel des cas de coronavirus, Jean-Luc Gala ne se montre pas inquiet : "Il faut profiter des moments d'accalmie pour rappeler à la population en quoi les mesures de prévention sont efficaces. En Belgique, l'épidémie n'est pas généralisée, ce sont des clusters au départ de familles et de personnes qui ont transgressé les règles de protection. Il n'y a pas de fatalité au Covid-19 : si vous respectez les règles de protection, il y a tout lieu de croire que cela va être contrôlé".