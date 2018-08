Testé en Belgique, Aeolus sera lancé ce soir de Guyane pour mesurer depuis l'espace les vents sur toute la Terre

Ce soir, l’agence spatiale européenne lancera un satellite novateur pour mesurer les vents sur toute la Terre, un chef d’œuvre de technologie testée l’an dernier, en Belgique.

Le lancement a été reporté de 24 heures en raison de" conditions météorologiques défavorables" au-dessus du centre spatial de Kourou, a annoncé lundi Arianespace.

La plus grande lacune en météorologie vient des mesures limitées des vents qui rendent parfois les prévisions imprécises.

Cette lacune devrait être comblée, pour la 1ère fois, avec le lancement ce soir du satellite Aeolus, du nom du dieu grec des vents.

Ce satellite d’1 tonne 4, mis au point après 15 ans d’efforts par Airbus, sera capable de mesurer la vitesse et la direction des vents jusqu’à 30 000 m d’altitude,

en couvrant l’ensemble du globe en 7 jours.

Le but est d’affiner les modèles non seulement pour la prévision météo mais aussi pour le climat.

Cette percée technologique, qui est une 1ère mondiale sur laquelle les Américains avaient échoué, repose sur des impulsions de lasers émises par ce satellite et réfléchis par les particules atmosphériques.

Il y a un an, ce satellite Aeolus, de 480 m d’euros, avait subi une campagne de 3 semaines de tests très sophistiqués au Centre spatial de Liège, avant d’être autorisé à être envoyé à Kourou en Guyane française, d’où il sera lancé cette nuit en orbite, à 320 km d’altitude, à bord du petit lanceur Vega.