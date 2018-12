Test Achats relance la lutte contre l'obsolescence programmée

Test Achats lance mercredi une nouvelle campagne pour mettre en avant son point de contact Tropviteusé.be, afin de relancer la lutte contre l'obsolescence programmée. Depuis sa création en 2016, l'organisation de défense des consommateurs a déjà reçu 8.000 signalements concernant des appareils défectueux.

"Le marché des appareils électroménagers et de haute technologie étant saturé, les fabricants s'efforcent de réaliser des bénéfices en incitant le consommateur à remplacer son appareil le plus rapidement possible", rappelle Test-Achats.

Un appel est relancé aux consommateurs afin qu'ils n'hésitent pas à signaler des problèmes rencontrés avec des appareils électroniques. "Pour la première fois, Test-Achats fera activement appel au réseau belge d'organisations de développement durable, d'éco-blogueurs et d'influenceurs afin de communiquer le message contre l'obsolescence programmée", assure l'organisation dans un communiqué.

Test Achats compte aussi mettre la pression sur les fabricants afin que des produits plus durables soient mis sur le marché et plaide par ailleurs pour que le gouvernement belge travaille à une prolongation de la période de garantie qui protège davantage le consommateur.