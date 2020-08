Test-Achats alerte sur la qualité de certains casques vélos pour enfants

Tous les casques vélos ne protègent pas votre enfant de la même façon. C’est ce qui ressort d’une étude scientifique réalisée par Test-Achats. Selon l’association de défense des consommateurs, il existe de grandes différences entre les modèles proposés sur le marché. Pourtant, ils sont tous homologués mais les normes en vigueur ne seraient pas assez poussées.

Le hic vient des tests imposés par l’Union Européenne aux fabricants de casques. Ils ne mesurent la protection qu’en cas d’accident frontal.

"On constate énormément de chocs latéraux, ce qui n'est pas pris en compte dans la norme européenne actuelle", remarque Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test-Achats. "Et nous disons aujourd'hui que porter un casque, c'est évidemment vivement recommandé. Mais nous disons aussi que le test frontal ne suffit pas. Un test avec une collision latérale est nécessaire et permettra d'améliorer la sécurité de l'ensemble des casques qui sont mis sur le marché."

Trouver le casque qui protégera au mieux votre enfant, n’est donc pas une mince affaire. Il y a toutefois quelques bons tuyaux à garder en tête avant de se rendre chez le marchand de vélos.

"C'est important que l'enfant puisse essayer le casque pour être sûr qu'il s'ajuste bien sur sa tête, qu'il ne soit ni trop serré, ni trop flottant", décrit Jean-Cédric Bienfait de l'association "Les canaris casqués", un mouvement citoyen en faveur de la sécurité des usagers faibles. "C'est un réglage à faire une fois et puis il faut s'assurer qu'il est porté à chaque sortie de manière adéquate."

Veillez aussi à ne pas réutiliser un casque après un choc. Il peut être fissuré. Préférez aussi les couleurs vives ou fluorescentes. Ca n’aide pas en cas de bobo, mais c’est beaucoup plus visible pour les automobilistes.