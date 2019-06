Tesla: des batteries plus performantes mais aussi plus dangereuses?

Une batterie Tesla, ça dépote ? - densité énergétique - HS - Monsieur Bidouille - 03/06/2019 Que vaut 1kg de bois ou 1kg de batterie de Tesla model S par rapport à 1kg d'essence ? Nous allons voir ça dans cette vidéo sur la densité énergétique ! Soutenir la chaîne sur Tipeee : https://fr.tipeee.com/monsieur-bidouille Ma chaîne : https://www.youtube.com/user/monsieurbidouille Mon instance Peertube : video.monsieurbidouille.fr Facebook : https://www.facebook.com/monsieurbidouille Twitter : https://twitter.com/MrBidouille Mastodon : https://framapiaf.org/web/accounts/23449 Site web : http://monsieurbidouille.fr Discord : https://discord.gg/93BVEz6 Sources : Voiture à l’hydrogène (en anglais) : Real Engineering https://www.youtube.com/watch?v=f7MzFfuNOtY Consommation pétrole 2010 : https://negawatt.org/scenario-2011/sankeys/2010-simplifie https://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_d%27%C3%A9nergie Sur les supercondensateurs au graphène : https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl102661q Différents types de stockage d’énergie pour le réseau électrique : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S100200710800381X Différents types de batteries pour les véhicules électriques : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116309182 p780 et 781 Batteries AL-air : https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium%E2%80%93air_battery Batteries ZN-air : https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc%E2%80%93air_battery Batteries metal-air : https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_m%C3%A9tal-air Valeur énergétique d’un chauffe plats : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bougie Batteries des Tesla model S : https://insideevs.com/tesla-battery-teardown-video/ video : https://www.youtube.com/watch?v=NpSrHZnCi-A Rendement des moteurs de voiture : http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/Espace-Decouverte/Les-cles-pour-comprendre/Automobile-et-carburants/Les-moteurs-conventionnels tableau récapitulatif : https://www.degruyter.com/view/j/psr.ahead-of-print/psr-2017-0111/psr-2017-0111.xml avec des ajouts de l’air comprimé : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148117300022 avec les roues d’inertie : https://www.researchgate.net/figure/Ragone-plot-for-comparing-the-energy-storage-technologies-and-their-power-density-versus_fig4_264889802 filière power to gaz, une étude de faisabilité : Schiebahn S, et al., Power to gas: Technological overview, systems analysis and economic assessment for a case study in Germany, International Journal of Hydrogen Energy (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.01.123 Tableau récapitulatif : Hadjipaschalis et al. / Renewable and Sustainable Energy Reviews 13 (2009) 1513–1522 Tableau sur l’autonomie de l’hélico Robinson R22 : https://framagit.org/MrBidouille/robinson-r22/blob/master/ElectrificationRobinsonR22.ods #énergie #batterie #pétrole