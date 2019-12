Terrains synthétiques : une commune condamnée pour pollution environnementale aux Pays-Bas

Il y a un an, les équipes de nos émissions "On n’est pas des pigeons" et Questions à la Une ont enquêté sur ces petits granules noirs présents sur les terrains de foot synthétiques. Des capsules qui proviennent de pneus usés et recyclés. Ces granules s’infiltrent facilement dans les chaussures, les vêtements ou les cheveux. Se posait ainsi la question de savoir si ces capsules en caoutchouc présentaient des risques pour la santé et l’environnement ?

Aux Pays-Bas, un jugement du Tribunal de Rotterdam a récemment établi un lien entre la présence de ces petits granules en pneu recyclé et la pollution des sols autour et sous les terrains sur lesquelles se trouvent ces granules. Le juge a condamné l’association Sportaal, l’association responsable de la gestion des infrastructures sportives de la commune de Enschede, pour pollution environnementale causé par ces granules en pneus recyclés. Celle-ci est également condamnée à payer une amende de 10.000 euros, dont la moitié devra être versée d’ici 2 ans si l’association n’a pas mis fin à la pollution engendrée par ces granules.

Du cobalt ou encore du zinc dans les sols

Et si Sportaal a été poursuivie devant les tribunaux, c’est à la suite d’une plainte déposée par l’ONG néerlandaise de défense de l’environnement, Recycling Netwerk, comme l’explique son porte-parole, Tom Zoete. " Il y a eu une enquête par l’Institut de santé publique et d’environnement des Pays-Bas, qui a conclu que 9 terrains sur 10 aux Pays-bas étaient contaminés à cause des granules de pneus. Il est donc clair que les granules de pneus causent une contamination des sols." Les résultats de cette étude soulignent, en effet, la présence de cobalt, de zinc et autres minéraux, et lien entre ces substances et les granulés en pneus recyclés. Pour déposer cette plainte, l’ONG s’est reposée sur un décret d’une loi sur la protection des sols en vigueur aux Pays-bas.

D’après ce décret, " toute personne effectuant des actions ou serait susceptibles de réaliser des actions pouvant contaminer ou altérer la qualité des sols est tenu de prendre toutes les mesures qu’on est en droit d’attendre de lui, afin de prévenir tout risque de pollution ou si un tel dommage se produit, d’éliminer la pollution ou le dommage et ses conséquences directes", est-il précisé dans la loi. Et si plusieurs rapports confirmant ou infirmant la thèse de la pollution ou des dangers pour la santé de ces granulés en pneus sont déjà sortis, il s’agit d’un des premiers à confirmer un lien entre les deux. "C’est aussi la première fois en Europe qu’il y a une condamnation d’un gestionnaire pour n’avoir pas pris les précautions pour empêcher la pollution des sols, et que c’est contraire à la loi," souligne Tom Zoete. "Ce qui est intéressant aussi avec ce rapport est que c’est le Ministère qui a réalisé ce rapport, et celle-ci fait autorité."

A ce jour, les Pays-Bas comptent plus de 2000 terrains synthétiques sur son territoire. C’est 3 fois plus qu’en Belgique. Nul doute que ce jugement devrait faire date, et n’être qu’un début.