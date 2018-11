Terrains de sport synthétiques: trop grande quantité de zinc, de nickel et de chrome

Il y a un mois, nous vous révélions une enquête sur les dangers potentiels des billes de pneus présentes dans les pelouses synthétiques. Manu Morimont a mené cette enquête et revient aujourd'hui avec de nouvelles révélations dans Matin Première.

Depuis la diffusion de ce premier reportage, plusieurs communes veulent maintenant appliquer le principe de précaution. Elles vont remplacer les billes de pneu par du liège ou de la fibre de coco ; c’est le cas à Wanze, Pepinster, Lasne ou encore Frasnes-lez-Anvaing.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, on ne financera plus ce type de terrain. Par contre, en Région wallonne, la ministre des Infrastructures sportives, Valérie De Bue, tient à rassurer: elle a instauré des contrôles. Selon elle, les premières analyses sont bonnes, elle le répète depuis un mois.

Pourtant, Manu Morimont a mis la main sur ces rapports d’analyse et ils sont loin d'être encourageants. "On sait que le terrain de Frasnes-lez-Anvaing ne répond pas aux nouvelles normes fixées par la ministre. On y retrouve trop de zinc, un des métaux lourds qui peut polluer l’environnement, mais ce n’est pas tout. Il y a aussi deux autres métaux lourds, le nickel et le chrome, en grande quantité. C’est le cas également dans les communes d’Andenne et de Chapelle-lez-Herlaimont."

Substances allergisantes et cancérogènes

À titre de comparaison, c'est, dans certains cas, huit fois au-dessus des limites autorisées dans les sols industriels. Et ces métaux ont un impact sur la santé comme l'explique Corinne Charlier, toxicologue au CHU de Liège.

"Les chiffres sont vraiment interpellant. En ce qui concerne le nickel, c’est une substance qui est extrêmement allergisante. Le simple contact ou la simple ingestion d’un tout petit peu de nickel va redéclencher une réaction cutanée importante. Et par ailleurs, le nickel est classé dans le groupe des cancérogènes de type 1. Pour le composé qui est le chrome hexavalent, c’est également une substance cancérogène classée 1 par le Centre international de recherche contre le cancer, c’est-à-dire des substances dont on est certain du caractère cancérogène."

Suite à ces nouvelles révélations, le journaliste a tenté de joindre la ministre Valérie De Bue, mais en vain. C'est silence radio.

Vous pourrez retrouver l'analyse complète ce soir dans "On n’est pas des pigeons", rendez-vous à 18 h 30 sur La Une télé.