Tenues confortables : une tendance mode à l’ère covid

Avec le télétravail, nos habitudes ont changé y compris la manière dont on s’habille. L’envie de cocooning domine et la mode s’adapte à nos modes de vie. Les grandes enseignes l’ont très bien compris, dorénavant, ils proposent une collection adaptée. Une mode décontractée mais chic qui plaît à de nombreuses personnes et notamment à Marie.

"J’aime bien sentir que je suis habillée, ça donne un rythme. J’aime les tenues confortables et je peux avoir des réunions par vidéoconférences".

On constate donc que les habitudes shopping ont évolué. Les tenues de soirées, c’est fini. Place aux vêtements plus cocoon. "Ça fait un an que j’ai plus acheté de chaussures à talon ou de robes. J’ai changé mes habitudes d’achats avec des vêtements pensés plus quand je reste à la maison", ajoute Marie.

►►► À lire aussi : Pourquoi le manteau peignoir est "LA" pièce incontournable de ce début d’année ?

Les matières douces et les modèles confortables sont donc fortement recherchés. Et toutes les grandes enseignes se sont donné le mot en sortant des collections spéciales confort devenant même une catégorie en soi. Des vêtements d’intérieur mais portables à l’extérieur. Une adaptation rapide du monde de la mode qui n’est pas si étonnante…

"C’est dans la continuité de ce que l’on vit aujourd’hui. Les gens télétravaillent pour la plupart. On a envie de s’entourer de quelque chose doux et réconfortant et donc on va aller vers des tenus qui sont le reflet de cette envie et de ce besoin", explique Alexandra Balikdjian, psychologue de la consommation.

Alors que la mode dicte généralement les tendances. C’est elle qui cette fois a dû s’adapter à la société. Le confort s’imposant plus que jamais dans nos garde-robes.