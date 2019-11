Tentative "massive" de phishing: des SMS frauduleux circulent au nom du SPF Finances

Le Phishing a triplé depuis 2017 - JT 19h30 - 28/07/2019 La fraude sur internet. Le phénomène du phishing explose chez nous. Des cybercriminels s'emparent de nos données personnelles pour ensuite usurper notre identité. On appelle aussi ça le hameçonnage, et selon le chiffre de la police fédérale, cette technique a fait 3 fois plus de victimes en 2018 que l'année précédente. Robin Duculot.