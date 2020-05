Tentative "massive" de phishing : des SMS frauduleux circulent au nom de votre banque

Les banques ING Belgique ou BNP Paribas Fortis ont mis en garde ce jeudi contre une tentative "massive" de phishing ("hameçonnage").

Des SMS frauduleux qui circulent actuellement signalent aux citoyens que "votre compte aurait été placé en quarantaine" et vous invite à cliquer sur un lien qui devrait vous permettre de débloquer cette situation.

Inutile de vous dire qu’il ne faut pas suivre ce lien et surtout donner vos informations personnelles.

Comme le rappelle Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit, "le phishing est une technique qui va consister à attirer votre attention pour que vous puissiez répondre à un message, par exemple, et fournir des données personnelles, collecter, pêcher vos données personnelles. Le phishing est " la pêche " en anglais, c’est récupérer ainsi des informations très précises vous concernant".

"Sa particularité", précise-t-il, "c’est que vous allez souvent recevoir un message qui va soit retenir votre curiosité, la motiver, soit votre inquiétude. Et au niveau du phishing, c’est l’inquiétude qui va être utilisée. On va donc par exemple mettre en évidence que vous avez subi un prélèvement deux fois de la dernière facture de votre opérateur, ou alors, comme me le signalaient Guy et Monique, des proches, il n’y a pas tellement longtemps : "on nous a annoncé qu’on avait gagné à une loterie, c’est extraordinaire ". Ils ont eu le bon réflexe de dire que ça sent mauvais, mais ce sont souvent des choses comme celles-là que vous allez avoir".