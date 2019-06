Tensions dans le Golfe: quelles conséquences sur les prix à la pompe?

Les États-Unis accusent l'Iran de vouloir empêcher le passage du pétrole par le détroit d'Ormuz et perturber le marché mondial. Mais contre toute attente, ces tensions au Moyen-Orient n'ont pas fait exploser les prix du baril de pétrole.

Les prix du pétrole ont légèrement bondi jeudi soir : +2,4% pour le Brent, le brut de mer du Nord, référence en Europe et +2,23% pour le WTI (West Texas Intermediate, la référence américaine). Aujourd'hui, s'ils ne diminuent pas, les prix semblent se stabiliser, comme si de rien n'était. Étrange, car ces tensions ont lieu dans une région cruciale pour le marché de l'or noir: c'est par le détroit d'Ormuz que passe 1/5e de la demande mondiale de pétrole, près de 19 millions de barils par jour et 2400 pétroliers. Alors comment expliquer ce faible impact sur les marchés internationaux?

Une demande sous pression

Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. D'abord, les États-Unis sont de moins en moins dépendants du pétrole moyen-oriental. Comment? Grâce à une autre forme de pétrole, le pétrole de schiste. Les stocks américains augmentent, on parle même de surabondance de l'offre, après une augmentation inattendue des stocks de brut, selon les chiffres publiés par l'Agence américaine sur l'énergie. Conséquence: les prix ont tendance à diminuer.

Dans le même temps, depuis quelques semaines, la demande est sous pression. Les prévisions de croissance mondiale ne sont pas aussi élevées que prévu, notamment à cause de l'aggravation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, d'une part, et entre les États-Unis, toujours eux, et l'Iran, d'autre part. Ce vendredi, l'Agence internationale de l'énergie, qui coordonne les politiques énergétiques des pays industrialisés, a réduit de 100.000 barils à 1,2 million de barils par jour sa prévision de croissance de la demande pour cette année.

L'action concertée des pays exportateurs de pétrole et ses alliés extérieurs dont la Russie (regroupés sous le vocable "Opep+") pour réduire les pompages, en vigueur depuis le début de l'année 2019, n'est visiblement pas suffisante pour soutenir les prix.

Quid pour les prix à la pompe en Belgique?

En principe, il n'y aura pas de grandes variations dans les prix à la pompe. Après la tendance à la hausse du début de l'année, les prix ont même diminué depuis la fin du mois de mai. Le litre d'essence 95 E10 coûtait le 27 mai dernier 1,579€. Il est aujourd'hui à 1,471. Même tendance pour le diesel : 1,571€/L le 27 mai, 1,486 aujourd'hui.

À noter évidemment que ce sont des prix maximum et qu'il y a forcément moyen de trouver moins cher dans les stations-services.